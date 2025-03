Acusados de fraude pela Fifa, Platini e Blatter voltam a ser ouvidos pela Justiça

Quase três anos depois de terem sido absolvidos em primeira instância, Michel Platini e o ex-presidente da Fifa Sepp Blatter voltaram a insistir em sua inocência nesta segunda-feira, em um recurso apresentado à Justiça suíça, no caso dos pagamentos suspeitos que abalaram suas carreiras em 2015.

Os dois homens, que já estiveram entre as figuras mais importantes do futebol mundial, foram absolvidos em 2022 por um tribunal suíço após uma investigação de sete anos sobre um pagamento de 2 milhões de francos suíços (mais de R$ 13 milhões na cotação atual) de Sepp Blatter a Michel Platini.

O Ministério Público Federal da Suíça recorreu dessa decisão, o que levou a um novo julgamento perante o Tribunal Extraordinário de Apelação do Tribunal Criminal Federal da Suíça em Muttenz, próximo à Basileia, com um veredicto esperado para 25 de março.

A acusação de 2022 acusa Sepp Blatter e Michel Platini de enganar a equipe da Fifa em 2010 e 2011 sobre uma obrigação da entidade máxima do futebol mundial de pagar o francês, então presidente da UEFA, órgão que pilota o futebol europeu.

"Eles alegaram falsamente que a Fifa devia a Platini, ou que Platini tinha direito, a quantia de 2 milhões de francos suíços por trabalho de consultoria. Esse engano foi realizado por meio de repetidas declarações falsas por parte dos dois réus", acrescentou a acusação.

Sepp Blatter disse ao tribunal nesta segunda-feira (3) que não era culpado de fraude. "Quando você fala sobre falsidades, mentiras e enganos, esse não sou eu. Isso nunca existiu em minha vida", disse ele. "Tínhamos princípios em minha família - só pegávamos o dinheiro que ganhávamos", disse ele, antes de proclamar: "Sou inocente".

O caso acabou com as esperanças de Michel Platini de suceder Sepp Blatter, que renunciou à FIFA em 2015 após outro escândalo de corrupção.

Até cinco anos de prisão

Até a noite de quinta-feira (6), o Tribunal Extraordinário de Apelação do Tribunal Penal Federal, reunido em Muttenz (noroeste), julga o francês de 69 anos e o suíço de 88 anos por "fraude", "gestão desleal", "quebra de confiança" e "falsificação de documentos", pelos quais podem pegar até cinco anos de prisão.

"Um contrato é um contrato, uma palavra é uma palavra: a Fifa me devia esse dinheiro", afirmou Michel Platini durante sua breve audiência, contando sua aliança com os suíços em 1998 para impulsioná-lo à presidência da Fifa e tornar-se seu conselheiro.

De acordo com o relato feito pelos dois homens, o ex-capitão da seleção francesa exigiu "um milhão" em remuneração anual. "Eu queria brincar um pouco e disse 'um milhão do que você quiser: rublos, pesetas, liras'. E Blatter disse 'um milhão de francos suíços'", explicou novamente o triplo vencedor da Bola de Ouro.

Acordo verbal?

O episódio está no centro do caso, com o Ministério Público acusando os dois ex-executivos de terem "obtido ilegalmente, em detrimento da Fifa, um pagamento de 2 milhões de francos suíços" (€ 1,8 milhão) "em favor de Michel Platini". No primeiro julgamento em 2022, no entanto, os juízes consideraram que a fraude "não havia sido estabelecida com um grau de probabilidade que beirava a certeza" e os absolveram com base no benefício da dúvida.

Tanto a defesa quanto a acusação concordam em um ponto: o francês de fato assessorou Sepp Blatter entre 1998 e 2002, durante o primeiro mandato do suíço à frente da Fifa, e em 1999 os dois homens assinaram um contrato concordando com uma remuneração anual de 300.000 francos suíços, pagos integralmente pela Fifa.

Mas em janeiro de 2011, "mais de oito anos após o fim de sua atividade como conselheiro", Michel Platini "reclamou uma dívida de 2 milhões de francos suíços", que foi paga pelo órgão de futebol "com a assistência" de Sepp Blatter, observou o Ministério Público.

Na opinião da promotoria, esse foi um pagamento "infundado", obtido por ao "enganar habilmente" os controles internos da Fifa por meio de declarações falsas dos dois executivos, o principal critério da fraude.

Platini "valeu seu milhão"

Por sua vez, os dois homens repetiram que se tratava de um pagamento diferido do salário acordado desde o início. Em 1999, o suíço teria dito a Platini: "Não posso lhe pagar o milhão, não tenho dinheiro", antes de prometer pagar o saldo "mais tarde", quando as finanças da Fifa o permitissem, reiterou o francês na segunda-feira.

Por sua vez, Blatter repetiu na manhã desta segunda-feira que Platini "valia o seu milhão", confirmando um "acordo de cavalheiros" alcançado oralmente, sem testemunhas, e nunca provisionado nas contas da Fifa.

Os dois acusados também denunciaram repetidamente o possível papel do atual chefe do futebol mundial, Gianni Infantino, no desencadeamento da investigação. O ítalo-suíço, ex-braço direito do francês na UEFA e inesperadamente eleito chefe da Fifa em 2016, foi alvo de processos em 2020 relacionados a três reuniões secretas com o ex-chefe do Ministério Público.

Mas os tribunais suíços encerraram a investigação em 2023, e as questões de poder em torno do caso se dissiparam: mesmo após sua absolvição, Michel Platini descartou claramente um retorno à Fifa.

Apesar de ter se juntado à apelação do promotor público, a Fifa nem sequer está representada em Muttenz e não fez nenhum pedido para essa nova audiência.

(Com AFP)