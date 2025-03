'Ideal para viagens curtas ou uso diário': bolsa espaçosa está por R$ 38

Em busca de uma bolsa espaçosa para academia e viagens? O Guia de Compras UOL encontrou um modelo multifuncional, com seis bolsos de diferentes tamanhos para organizar seus pertences, incluindo um espaço para proteger o notebook. O produto está com desconto de 62%, custando R$ 38 na Shopee.

Segundo o fabricante, a bolsa é feita de material resistente, que garante a durabilidade e atende as necessidades do dia a dia. Contudo, alguns consumidores alegaram que a bolsa tem um acabamento frágil. Confira mais informações sobre o produto e as opiniões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre a bolsa?

Material de tecido oxford e poliéster;

Capacidade de 30 litros e suporta cerca de 10 a 15 kg;

As alças são ajustáveis, garantindo conforto e menos impacto nos ombros;

Compartimentos: bolso principal com uma divisória, dois bolsos externos, bolso lateral, espaço para calçados e bolso externo com velcro;

Um dos bolsos é antifurto, ideal para guardar celular e documentos;

Limpeza da bolsa: recomendado lavar com água em temperatura ambiente e sabão neutro;

Ideal para usar em viagens, trabalho e academia;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Essa bolsa acumula 5,4 mil avaliações na Shopee, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Entre as vantagens apontadas pelos consumidores estão o tamanho, quantidade de bolsos, além da qualidade do material da bolsa.

Gostei muito da bolsa, tamanho super legal e é ideal para viagens curtas ou uso diário. A qualidade da costura é boa e o zíper está funcionando corretamente. Matheus Nascimento

Eu amei a minha compra, o produto veio bem embalado e o vendedor me respondeu super rápido. A bolsa é muito boa, veio tudo ok e bem embalado. Para mim, a cor não importa tanto. Ela tem bastante repartições, a parte que guarda os tênis é boa, mas dependendo do quanto guardar, ocupa um espaço até que grande, pois acredito que o espaço guarde uns três tênis tranquilo. Enfim, comprei uma para mim e uma para outra pessoa e ambas amamos. Lu

A bolsa é boa e linda. Eu amei. Ótimo custo-benefício para levar para academia. Chegou mega rápido, em apenas um dia. Bruna

Bolsa linda, tamanho excelente, vários bolsos e inclusive tem um bolso impermeável. Cor maravilhosa, pedi na cor aleatória e amei a que recebi. Chegou certinho, bem embalado e rápido. Recomendo. Lilian Piccioli

Pontos de atenção

Outros consumidores reclamam da fragilidade no acabamento, linhas soltas e zíper frouxo da bolsa. Confira os comentários avaliativos abaixo:

Chegou rápido (em um dia). Achei bem frágil e parece que vai rasgar ou desfiar fácil. É bem espaçosa, tem vários bolsos e compartimentos. Veio uma alça, mas somente com um fecho para encaixar, então, não vai servir para mim. Juliana

O material da bolsa é bom, porém ela veio com mau acabamento, um embolado de linha logo nos bolsos da frente. Ela é bem grande, mas a costura não é uma das melhores. A costura não é boa. Para quem busca durabilidade, eu não indico. Luana Samara

O material é bem fino e o zíper veio meio frouxo, mas acho que vai aguentar algumas viagens. Kammy Almeida

Achei um pouco fina, não sei se tem muita durabilidade. Giselly Azevedo

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.