Zelensky diz que não quis insultar ninguém e que ainda quer acordo com EUA

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que briga com Trump não trouxe nada de positivo e que "não quis insultar ninguém". Mesmo assim, chefe de estado da Ucrânia diz que está aberto para assinar acordo de exploração de minerais do país pelos EUA.

O que aconteceu

Zelensky esteve no Reino Unido para um encontro com países membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) neste fim de semana. Reunião ocorre após visita do presidente ucraniano aos EUA, na qual houve um bate-boca entre as lideranças, na última sexta. Trump pressionava Zelensky por um acordo de paz, enquanto Zelensky pediu garantias que Rússia não invadiria mais o território ucraniano.

Presidente da Ucrânia diz que bate-boca "não trouxe nada de positivo" para a paz da Ucrânia. "Inimigos podem tirar vantagem [de discussões feitas em público]", disse o mandatário, durante entrevista a jornalistas após encontro da Otan hoje. As informações são do jornal britânico The Guardian.

Ele ainda insistiu que não queria "insultar" ninguém ao debater com Trump e o vice-presidente JD Vance. Mesmo assim, informou que era "muito importante que a posição da Ucrânia fosse ouvida"

Mesmo assim, Zelensky se disse aberto a conversar com presidente dos EUA se "for convidado para resolver problemas reais" e que o acordo sobre minerais está pronto para ser assinado. A liderança ainda mencionou que busca um engajamento "construtivo com os Estados Unidos".

O acordo em questão possibilitaria que os EUA explore metais terras raras da Ucrânia. Eles possibilitam o desenvolvimento de tecnologias modernas, como carros elétricos, celulares, placas solares, entre outros itens. Em troca, o país contaria com ajuda adicional dos EUA e garantia que a Rússia não invadiria ainda mais o território ucraniano.

Reunião em Londres contou com aliados europeus da Ucrânia e o Canadá. Países concordaram em manter a ajuda militar a Kiev e repensam em um sistema de defesa comum.

Líder europeia afirmou que a Europa precisa se "rearmar urgentemente". Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, declarou no encontro que bloco precisa de estratégia de investimento em defesa por um período prolongado.