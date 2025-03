Waltz, assessor de Trump, diz que EUA precisam de líder ucraniano que queira paz

(Reuters) - Um importante conselheiro do presidente Donald Trump disse neste domingo que os Estados Unidos precisam de um líder ucraniano que esteja disposto a garantir uma paz duradoura com a Rússia, e que não está claro se o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, está preparado para isso.

Dias depois de uma polêmica conversa no Salão Oval entre Trump, Zelenskiy e o vice-presidente JD Vance, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz, disse que Washington quer garantir uma paz permanente entre Moscou e Kiev que envolva concessões territoriais em troca de garantias de segurança lideradas pela Europa.

Questionado sobre se Trump quer que Zelenskiy renuncie, Waltz disse ao programa “Estado da União”, da CNN: “Precisamos de um líder que possa lidar conosco e, eventualmente, lidar com os russos e acabar com esta guerra”.

"Caso se torne evidente que as motivações pessoais ou políticas do Presidente Zelenskiy divergem do fim dos combates no seu país, então penso que temos um verdadeiro problema nas nossas mãos", acrescentou Waltz.

O presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, também sugeriu que um líder diferente poderia ser necessário na Ucrânia se Zelenskiy não cumprir as exigências dos Estados Unidos. "Algo tem que mudar. Ou ele precisa retomar o juízo e voltar à mesa em agradecimento, ou outra pessoa precisa liderar o país e fazer isso", disse o principal republicano do Congresso ao programa “Meet the Press”, da NBC.

A reunião que aconteceu na sexta-feira no Salão Oval expôs publicamente as tensões entre Zelenskiy e Trump. Como resultado, um acordo entre a Ucrânia e os Estados Unidos para desenvolver conjuntamente os recursos naturais da Ucrânia ficou sem assinatura e no limbo.

“Não estava claro para nós se o presidente Zelenskiy estava pronto para negociar e de boa fé para o fim desta guerra”, disse Waltz.

A senadora democrata norte-americana Amy Klobuchar disse no "This Week" que estava "chocada" com o confronto no Salão Oval e que se encontrou com Zelenskiy antes de ele ir à Casa Branca na sexta-feira e que ele estava animado para assinar um esperado acordo de minerais.“Ainda há uma abertura aqui para um acordo de paz”, disse ela.