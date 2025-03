Votação dos liberais austríacos elimina último obstáculo ao governo de coligação

Por Francois Murphy

VIENA (Reuters) - Membros do partido liberal austríaco Neos votaram neste domingo e obtiveram vitória esmagadora a favor de um acordo de coligação com o conservador Partido Popular (OVP) e os Sociais-Democratas (SPO), abrindo caminho para a tomada de posse do seu governo de três partidos.

A votação era o último obstáculo remanescente à aliança planejada. O governo deve tomar posse na segunda-feira, às 7h (horário de Brasília), cinco meses depois de uma eleição parlamentar em que o Partido da Liberdade (FPO), de extrema direita, venceu com cerca de 29% dos votos.

Com a vitória, acaba a mais longa espera por um governo na Áustria desde a Segunda Guerra Mundial. Os mesmos partidos centristas tentaram inicialmente formar um governo de coligação sem o FPO, mas a tentativa fracassou em janeiro. O FPO, eurocéptico e amigo da Rússia, liderou um esforço que falhou no mês passado.

A aliança de centro, exceto o FPO, era uma das poucas alternativas restantes a uma eleição antecipada que as pesquisas de opinião sugeriam que teria aumentado a vantagem do FPO sobre outros partidos.

"Obrigado! O trabalho começa amanhã!", disse a líder do Neos, Beate Meinl-Reisinger, na reunião dos membros do seu partido em Viena, momentos depois de 94% deles terem votado a favor do acordo de coligação de 200 páginas, eliminando a barreira dos dois terços necessários.

Se não tivessem apoiado, o OVP e o SPO teriam ficado com uma maioria de apenas um assento na câmara baixa, que é amplamente vista como impraticavelmente estreita.

“Eu me questionava quanto valiam as democracias se ninguém consegue mais estender a mão”, disse Meinl-Reisinger em discurso antes da votação, referindo-se aos meses de negociações e compromissos alcançados em diferentes conversas da coligação.

As prioridades do partido incluem a redução dos gastos do Estado e a eliminação da burocracia, e o programa do governo traz medidas como a reforma das pensões, há muito uma questão importante para o Neos, um partido que nunca esteve no governo nacional.

“Temos a responsabilidade, cada um de nós (de construir) uma democracia liberal”, disse ela, terminando o seu discurso com o apelo: “Vamos fazer história hoje”.

Os três partidos centristas ficaram em segundo, terceiro e quarto lugar nas eleições de setembro. Por ser o partido com mais votos, o OVP vai liderar o governo, com o líder, Christian Stocker, tornando-se chanceler. Também controlará os ministérios do Interior e da Defesa.

Pela primeira vez em 25 anos, o SPO controlará o ministério das finanças, bem como o ministério da justiça. Os Neos cuidarão das relações exteriores e da educação.