Ventania inclina cruzeiro de luxo na Nova Zelândia e deixa 16 feridos

Passageiros de um cruzeiro de luxo que havia partido da Austrália para uma viagem de 14 dias até a Nova Zelândia ficaram feridos quando o navio passou por um trecho de ventania e mar revolto em uma região de fiordes na Nova Zelândia, no último dia 25. O caso repercutiu neste fim de semana na imprensa internacional.

O que aconteceu

Cruzeiro da Princess Cruise passou por "ventos fortes" durante "uma mudança de curso", diz empresa. Em nota, a companhia de cruzeiros de luxo afirma que o navio Crown Princess se "inclinou além do seu movimento normal", quando passou por uma região de fiordes na Ilha do Sul, na Nova Zelândia.

Três tripulantes e 13 passageiros "sofreram ferimentos leves" com as movimentações irregulares do navio, segue a empresa. "Todos já estão bem", informou a companhia. "Nossa tripulação respondeu rapidamente para corrigir a situação e em nenhum momento a segurança do navio foi comprometida", completou.

Imprensa local divulgou imagens internas do cruzeiro no momento do incidente. Entre elas, estão vídeos, divulgados ontem pela emissora australiana 9 News, da piscina do navio transbordando e de funcionários tentando se estabilizar na cozinha da embarcação, enquanto panelas, alimentos eram derrubados no chão.

Alimentos se espalharam pelo chão da cozinha do cruzeiro durante a inclinação no navio Imagem: Reprodução / 9 News

"Não houve danos estruturais ao navio", alega empresa. "Lamentamos qualquer inconveniente que isso possa ter causado e agradecemos a compreensão dos nossos hóspedes. O Crown Princess permanece totalmente operacional e seguro, e a viagem continuou conforme planejado", concluiu a empresa em nota.

UOL não conseguiu localizar passageiros da embarcação até o momento. O texto será atualizado com eventuais relatos.