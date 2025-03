Varal portátil para janelas está por R$ 30: 'Prático e fácil de guardar'

Se você usa varal portátil de chão em casa, sabe que, mesmo sendo compacto, ainda ocupa espaço—principalmente em apartamentos com espaço reduzido. Por isso, uma maneira de otimizar o ambiente é utilizar um varal de janela e sacadas.

O Guia de Compras UOL encontrou um modelo móvel que faz sucesso e está mais barato, com 30% de desconto, saindo por R$ 30. Detalhamos a seguir as principais características desse produto e o que diz quem usou.

O que o fabricante diz sobre o produto

Feito de aço pintado epóxi e sustenta até 3,5 kg;

Promete fácil manuseio e tem extensão dobrável;

Conta com cinco tiras para estender as roupas;

Medidas do produto aberto: 52 cm (c omprimento) x 35 cm (largura) x 18 cm (altura);

35 cm (largura) x 18 cm (altura); É portátil, podendo ser instalado em diversos locais com facilidade;

As cores das hastes são enviadas de acordo com a disponibilidade de estoque.

O que diz quem comprou esse varal portátil para janela

Segundo as avaliações feitas por consumidores, o produto tem nota média de 4,8 estrelas (do total de cinco).

Gostei muito do meu varal. Chegou bem embalado e ficou ótimo na janela. É bem resistente e dá para secar bem minhas toalhas e roupas leves, como uniformes de trabalho. Voltarei a comprar mais, pois moro em condomínio e tenho pouco espaço para colocar varal. Esses modelos são bem práticos.

Eliene

É bem o que eu esperava. Funcional e com ótimo acabamento. Pode ser colocado no muro, na janela e na porta. Tem vários ajustes. A entrega foi rápida e gostei bastante.

Paula Sobral

Prós: pequeno, prático, fácil de guardar, útil para dias de chuva ou pendurar panos pequenos e roupas íntimas ou bem leves; preço bom. Contras: veio com alguns ferrinhos tortos (...) e achei instável.

Júlia Rosa

Pontos de atenção

Contudo, alguns compradores dizem que o varal suporta somente peças mais leves e não serve para pendurar toalhas, por exemplo.

Encaixa perfeitamente na janela e é ajustável. O varal não aguenta muito peso, pois os braços de suporte são de plástico. No entanto, considerando o preço, cumpre bem sua finalidade.

Siqueira

Ele é bem leve e não serve para pendurar roupa muito pesada. É mais indicado para peças íntimas e roupas de material leve, pois, como o material dele de sustentação é plástico, ele pode não aguentar o peso.

Tamara Alves

