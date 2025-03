Trump ordena nova investigação tarifária que pode afetar o Brasil

Por David Lawder e Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou no sábado uma nova investigação comercial que pode aumentar as tarifas sobre madeira serrada importada, somando-se às taxas existentes sobre a madeira serrada canadense e às tarifas de 25% sobre todos os produtos canadenses e mexicanos, que começam a ser cobradas esta semana.

A medida pode impactar diretamente o Brasil.

O assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, disse que a investigação seria um contraponto às ações dos grandes exportadores de madeira, incluindo Canadá, Alemanha e Brasil, que, segundo ele, estavam "despejando madeira em nossos mercados às custas de nossa prosperidade econômica e segurança nacional."

Em sua terceira nova investigação tarifária em uma semana, Trump assinou um memorando ordenando que o Secretário de Comércio, Howard Lutnick, iniciasse uma investigação de segurança nacional sobre as importações de madeira serrada dos EUA, de acordo com a Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962. A lei comercial é a mesma que Trump também usou para impor tarifas sobre as importações globais de aço e alumínio, que também afetaram o Brasil diretamente.

A investigação abrange produtos derivados feitos de madeira serrada, que podem incluir móveis, como armários de cozinha, que em alguns casos são feitos de madeira serrada dos EUA que foi exportada, disse uma autoridade da Casa Branca. O funcionário disse que a investigação seria acelerada pelo Departamento de Comércio, mas não deu um cronograma específico.

Trump também ordenou novas medidas para aumentar a oferta doméstica de madeira serrada, simplificando o processo de permissão para a extração de madeira de terras públicas e melhorando o resgate de árvores caídas de florestas e cursos d'água, disse o funcionário.

Um informativo da Casa Branca informou que a ordem exige orientações novas ou atualizadas das agências para facilitar o aumento da produção de madeira, incluindo aprovações mais rápidas para projetos florestais sob a Lei de Espécies Ameaçadas.

"Isso acaba hoje com duas ações de Trump destinadas a reforçar a oferta e a demanda por madeira e madeira serrada americanas", disse ele a repórteres em uma teleconferência antes da assinatura.

O funcionário da Casa Branca disse que a dependência cada vez maior de madeira importada representa um possível risco à segurança nacional, em parte porque as forças armadas dos EUA consomem quantidades significativas de madeira para suas atividades de construção e porque a dependência cada vez maior de importações de uma commodity com amplos suprimentos domésticos é um perigo para a economia dos EUA.

A autoridade não forneceu detalhes sobre uma proposta de tarifa sob a investigação da Seção 232 para madeira serrada, mas Trump disse a repórteres no início do mês que estava pensando em impor uma tarifa de 25% sobre madeira serrada e produtos florestais.

O funcionário disse que quaisquer tarifas resultantes da investigação seriam adicionadas aos 14,5% de direitos antidumping e antissubsídios combinados existentes sobre a madeira serrada canadense.

Essas tarifas são resultado de uma longa disputa comercial entre os EUA e o Canadá em relação às baixas taxas de estocagem do Canadá em terras públicas, que Washington argumenta ser um subsídio injusto. A maior parte da madeira serrada dos EUA é extraída de terras privadas a taxas determinadas pelo mercado. Os construtores de casas há muito tempo criticam as tarifas por aumentarem os preços da madeira e contribuírem para a inflação dos preços das casas.

O funcionário disse que as novas tarifas sobre a madeira serrada também se somariam às ameaças de Trump de impor tarifas gerais de 25% sobre todos os produtos canadenses e mexicanos, que estão programadas para entrar em vigor na terça-feira, a menos que Trump seja persuadido pelos esforços dos dois países para proteger suas fronteiras e deter o tráfico de fentanil.

A nova investigação tarifária segue a ordem de Trump na terça-feira para uma nova Seção 232 sobre as importações de cobre, com o objetivo de reconstruir a produção americana de um metal essencial para veículos elétricos, equipamentos militares e a rede elétrica.

Em 21 de fevereiro, Trump ordenou que o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, retomasse as investigações com o objetivo de impor tarifas sobre as importações de países que cobram impostos sobre serviços digitais de empresas de tecnologia dos EUA. O Canadá estaria novamente na linha de fogo para tais penalidades, juntamente com a França, Grã-Bretanha, Itália, Espanha, Áustria, Índia e Turquia.

(Reportagem de David Lawder e Andrea Shalal; reportagem adicional de Trevor Hunnicutt e David Shepardson; edição de Chizu Nomiyama)