Trump nomeia criptomoedas como reserva estratégica; preços sobem

Por Trevor Hunnicutt

WEST PALM BEACH, FLÓRIDA (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou os nomes de três criptomoedas a serem incluídas em uma nova reserva estratégica de criptos dos EUA no domingo, aumentando o valor de cada uma delas nas negociações de mercado.

Trump disse nas mídias sociais que sua ordem executiva de janeiro sobre ativos digitais criaria um estoque de moedas, incluindo XRP (Ripple), SOL (Solana) e ADA (Cardano).

Os ativos subiram de 10% a 35% nas negociações de domingo. Outros ativos digitais também tiveram ganhos.

Trump disse que sua ordem "orientou o Grupo de Trabalho Presidencial a avançar em uma Reserva Estratégica de Criptografia que inclui XRP, SOL e ADA. Vou me certificar de que os EUA sejam a capital mundial das criptomoedas"

O presidente republicano ganhou o apoio do setor de criptos em sua candidatura eleitoral de 2024, que rapidamente passou a apoiar suas prioridades políticas. Sob seu antecessor democrata, Joe Biden, os reguladores reprimiram o setor em uma tentativa de proteger os americanos contra fraudes e lavagem de dinheiro.

Nas últimas semanas, porém, os preços das criptomoedas caíram drasticamente, com algumas das maiores moedas digitais apagando quase todos os ganhos obtidos depois que a vitória de Trump nas eleições desencadeou uma onda de entusiasmo no setor.

Os analistas dizem que o mercado precisa de um motivo para subir, como indicações de que o Federal Reserve dos EUA planeja cortar as taxas de juros ou uma estrutura regulatória clara pró-criptos do governo Trump.

Trump está organizando a primeira Cúpula de Criptos da Casa Branca na sexta-feira. Sua família também lançou suas próprias moedas.

Não está claro como o novo estoque será montado ou funcionará.

Analistas e especialistas jurídicos estão divididos sobre a necessidade de uma lei do Congresso. Alguns argumentaram que a reserva poderia ser criada por meio do Fundo de Estabilização Cambial do Tesouro dos EUA, que pode ser usado para comprar ou vender moedas estrangeiras.

O grupo de criptografia de Trump havia planejado analisar a possibilidade de criar o estoque com criptomoedas apreendidas em ações de aplicação da lei.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Katharine Jackson; edição de Alistair Bell e Bill Berkrot)