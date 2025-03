'Temos que urgentemente rearmar a Europa', diz chefe da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou hoje que a Europa precisar se "rearmar urgentemente", após reunião com líderes de países europeus e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), que discutiu estratégias de defesa do continente, dias após a crise no Salão Oval entre os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky.

O que aconteceu

Líder europeia foi uma das primeiras a se manifestar após a reunião da cúpula em Londres. Conforme divulgado pelo The Guardian, ela declarou em que os líderes europeus tiveram uma "conversa boa e franca" no encontro, discutindo o que seria necessário para fortalecer a Ucrânia diante do conflito com a Rússia.

"Nós precisamos urgentemente rearmar a Europa", disse von der Leyen. Na mesma ocasião, ela afirmou que a Comissão Europeia irá propor, em uma segunda reunião na próxima quinta-feira, um plano de cessar-fogo com "garantias seguras" à Ucrânia.

Nós realmente temos que nos posicionar massivamente. (...) Agora é de extrema importância intensificar o investimento em defesa por um período prolongado de tempo. É para a segurança da União Europeia, e precisamos, no ambiente geoestratégico em que vivemos, preparar-nos para o pior e, portanto, reforçar as defesas. Ursula von der Leyen

Questionada sobre os EUA, von der Leyen afirmou que UE está pronta para "defender a democracia". Ela defendeu ainda o "princípio de que existe um Estado de direito, que [diz que] você não pode invadir e intimidar o seu vizinho, nem mudar as fronteiras com a força."

Primeiro-ministro do Reino Unido também saiu em defesa da Ucrânia após reunião. Na saída do encontro, Keir Starmer afirmou à imprensa que "vários países" indicaram que querem fazer parte da planejada "coalizão dos dispostos" da Europa para ajudar a Ucrânia, sem nomear quais seriam as nações envolvidas no acordo.

Para Starmer, Europa está na 'encruzilhada da história' e precisa apoiar a Ucrânia. Premiê britânico afirmou porém que, qualquer plano de paz duradoura para a região precisa envolver garantias de segurança dos Estados Unidos. Ontem ele anunciou um plano de apoio financeiro de R$ 16 bilhões para apoiar as capacidades de defesa da Ucrânia.

Sobre a coalizão dos dispostos, sim, vários países indicaram hoje que querem fazer parte do plano que estamos desenvolvendo. (...) Deixarei que eles façam suas próprias declarações sobre como exatamente querem fazer essa contribuição, mas conseguimos avançar com isso. Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido

Cúpula reunida em Londres

Governos de 16 países se reuniram hoje com a União Europeia e a Otan para estabelecer bases de uma unidade sobre a defesa do continente. Reino Unido e França já haviam anunciado que trabalhariam em um plano de paz com Kiev para apresenta-lo aos EUA, após a discussão entre Trump e Zelensky. A cúpula, assim, se transformou em uma resposta às investidas de Trump contra a Ucrânia.

Uma segunda reunião, na próxima quinta-feira, pretende desenhar posição comum dos 27 países da UE para a eventual negociação entre russos e ucranianos. Uma das ideias defendidas por britânicos e franceses é o deslocamento de tropas de paz da Europa em território da Ucrânia, um tema que vinha sendo negociado com Trump.

Antes de bate-boca com ucraniano, presidente americano já havia causado choque quando anunciou que Ucrânia deveria ceder territórios aos russos e que não deveria entrar na Otan. Trump também forçou para que os EUA tenham acesso aos recursos naturais do país, como parte de um acordo para acabar a guerra.

Exclusão da participação da Europa numa solução para o confronto havia causado indignação em Berlim, Paris e Londres. Mas, desde a briga entre os líderes ucraniano e americano, na última sexta-feira, as principais diplomacias da UE mergulharam numa operação para admitir a existência de uma ruptura promovida pela Casa Branca e apressar uma nova organização de sua própria segurança (leia mais aqui).

*Com Reuters