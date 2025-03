Taxação de Trump: quais tarifas ele impôs, o que está por vir e novos alvos

Desde que ele assumiu o cargo, em janeiro, a onda de tarifas prometidas pelo presidente americano, Donald Trump, não para de crescer, com algumas delas já em vigor.

Segue abaixo um resumo dos planos tarifários de Trump, que mudam a todo instante:

4 de fevereiro: China

Em 1º de fevereiro, Trump anunciou que iria impor, três dias depois, tarifas de 25% sobre os produtos do Canadá e do México, e 10% adicionais sobre os produtos chineses.

Washington planeja tributar menos o setor energético do Canadá, em 10%, devido à sua importância nas importações americanas. Canadenses e mexicanos conseguiram um adiamento da medida por 30 dias.

A China, por sua vez, respondeu anunciando novas barreiras aduaneiras aos produtos americanos.

4 de março: Canadá, México e China

Trump afirmou hoje que as tarifas vão entrar em vigor segundo o cronograma previsto. Também anunciou que os Estados Unidos vão aumentar suas tarifas sobre os produtos chineses no mesmo dia, 4 de março.

O presidente americano acusa os três países de permitirem a entrada de fentanil nos Estados Unidos, e os dois vizinhos de não garantirem a segurança na fronteira.

12 de março: aço e alumínio

Donald Trump assinou em fevereiro decretos impondo tarifas de 25% sobre o aço e alumínio que entrarem nos Estados Unidos a partir de 12 de março. Ele explica que o objetivo é proteger a indústria nacional, que diz ter sido prejudicada "pelas práticas comerciais desleais e a superprodução global".

2 de abril: 'tarifas recíprocas' e novos alvos

Trump disse hoje que ainda pretende impor "tarifas recíprocas" aos parceiros comerciais dos Estados Unidos a partir de 2 de abril. Para ele, isso significa reduzir as disparidades: se um produto americano é taxado em 40% ao chegar a um país, Washington vai impor o mesmo nível de tarifa no sentido contrário.

Além dos impostos de importação, Trump também mira nas barreiras não tarifárias, como as regulamentações que penalizam os produtos americanos e o imposto sobre valor agregado dos europeus, aplicado sobre as compras independentemente do local de produção, geralmente mais alto do que nos Estados Unidos.

Trump também ameaça impor tarifas sobre os automóveis, produtos farmacêuticos e a madeira para construção. Ele ameaçou ontem impor tarifas de 25% sobre os produtos da União Europeia (UE), sem citar uma data para a aplicação dessa medida.