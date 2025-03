Starmer, do Reino Unido, tenta restaurar a esperança de paz na Ucrânia durante a cúpula

Por Elizabeth Piper e Kate Holton e Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico Keir Starmer tentará reavivar a esperança de paz na Ucrânia em uma reunião com Volodymyr Zelenskiy e outros líderes ocidentais no domingo, dois dias depois que o presidente ucraniano entrou em conflito com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Após a acalorada discussão com Trump, que ameaçou interromper o apoio à Ucrânia depois de acusar Zelenskiy de ser ingrato com a ajuda dos EUA, o líder ucraniano voou de Washington para Londres no sábado para ser recebido com um caloroso abraço de Starmer.

O líder britânico disse no domingo que uma rodada de ligações urgentes para Trump, Zelenskiy e o presidente francês Emmanuel Macron durante o fim de semana havia consolidado a ideia de que uma "coalizão dos dispostos" na Europa precisaria agir rapidamente para chegar a um plano de paz a ser apresentado aos Estados Unidos.

Isso significava que a Europa deveria se mover mais rápido do que tem feito para mostrar que pode se defender, disse Starmer, acrescentando que não estava criticando outras nações, mas deixando claro que os países precisavam se mobilizar, como fizeram a Grã-Bretanha e a França, oferecendo tropas de manutenção da paz.

"Em vez de seguir o ritmo de todos os países da Europa, o que, no final, seria um processo bastante lento, provavelmente temos que chegar agora a uma coalizão de voluntários", disse ele à BBC.

"O Reino Unido e a França são os mais avançados no pensamento sobre isso e é por isso que o presidente Macron e eu estamos trabalhando nesse plano, que depois discutiremos com os EUA", disse ele, acrescentando que não achava que Zelenskiy tivesse feito nada de errado na sexta-feira.

Desde que retornou à Casa Branca, em janeiro, Trump alterou a política dos EUA em relação à guerra de três anos, colocando em dúvida seu apoio militar e político à Ucrânia - e à Europa - e pondo fim ao isolamento de Moscou.

VISÃO INCÔMODA

Starmer descreveu a discussão entre Zelenskiy e Trump no Salão Oval como algo incômodo, mas fez questão de levar a conversa adiante, oferecendo-se como um intermediário entre a Europa e os Estados Unidos.

Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, elogiou a abordagem de "bom senso" de Trump e acusou os países europeus de tentarem prolongar o conflito apoiando Zelenskiy "com suas baionetas na forma de unidades de manutenção da paz".

Sem o armamento e a profundidade dos estoques de munição dos Estados Unidos, Starmer está tentando convencer Trump de que a Europa pode se defender, mas que a Rússia só respeitará qualquer cessar-fogo que venha com o apoio dos Estados Unidos.

Starmer perguntará aos líderes no domingo o que mais eles podem oferecer em termos de ajuda. Depois de anunciar um aumento no orçamento de defesa da Grã-Bretanha, ele se comprometerá a fornecer mais capacidade, treinamento e apoio a Kiev.

Os líderes europeus reagiram ao extraordinário desentendimento na Casa Branca expressando apoio à Ucrânia, arriscando uma grande ruptura com seu tradicional aliado dos EUA, mas é provável que alguns líderes também incentivem Zelenskiy a retornar às conversas com Trump.

Rutte, da OTAN, e o presidente polonês Andrzej Duda pediram ao líder ucraniano que encontrasse uma maneira de restaurar o relacionamento.

Em reuniões que adquiriram maior importância, Starmer conversou com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, depois que ela recebeu Zelenskiy no sábado com uma clara mensagem de apoio a um líder visivelmente abalado.

A eles se juntarão Macron, Ursula von der Leyen, da União Europeia, Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, e líderes de países como Alemanha, Dinamarca, Polônia e Canadá. O ministro das Relações Exteriores da Turquia também estará presente.

FIM RUIM PARA UMA BOA SEMANA

A discussão de Zelenskiy com Trump na sexta-feira encerrou uma semana em que a Europa parecia estar em uma posição melhor em seu esforço para incentivar Trump a continuar oferecendo apoio à Ucrânia, após visitas cordiais de Macron e Starmer a Washington.

Ambos pressionaram o líder dos EUA a oferecer o que é conhecido como "backstop" para uma possível força de paz europeia no caso de um acordo entre Kiev e Moscou. Embora não tenham conseguido obter uma promessa de Trump, ele não rejeitou a ideia.

Mas o resto da Europa está longe de apoiar os planos dos líderes franceses e britânicos de salvaguardar um acordo de paz.

A reunião de domingo é um impulso para Starmer, cuja equipe achou que sua reunião com Trump na semana passada tinha sido melhor do que o esperado, com Trump elogiando o líder britânico e até sugerindo que a Ucrânia poderia recuperar algum território perdido nas negociações de paz.

A reunião desastrosa de sexta-feira envenenou esse clima, e a cúpula de domingo e uma extraordinária da UE em Bruxelas nesta semana serão cruciais para determinar se os líderes europeus podem oferecer algo concreto à Ucrânia e reparar os danos causados.

No domingo, espera-se que os líderes europeus pressionem novamente para que as negociações de paz incluam a Ucrânia, fortaleçam a posição de Kiev e assegurem as garantias de segurança necessárias para garantir uma paz duradoura e impedir qualquer ataque russo futuro.

Isso exigiria um apoio dos EUA, possivelmente na forma de cobertura aérea, inteligência e vigilância e uma ameaça maior, ainda não especificada, caso o presidente russo Vladimir Putin tentasse novamente tomar mais território.

Starmer e Macron atualizarão outros líderes sobre suas reuniões com Trump em Washington na semana passada e tentarão baixar a temperatura após a discussão no Salão Oval de Trump.

Nils Schmid, porta-voz de política externa dos social-democratas do chanceler Olaf Scholz, disse à Reuters no sábado que a Europa precisava manter seus contatos com Trump.

"De modo geral, não sabemos qual será a posição de Trump em relação a todas essas questões daqui a três ou seis meses", disse ele.

(Redação de Elizabeth Piper; reportagens adicionais de Andreas Rinke em Berlim e Guy Faulconbridge em Moscou; edição de Barbara Lewis, William Maclean)