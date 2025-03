Presidente da Argentina visitará Israel este mês, diz porta-voz do governo

BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente da Argentina, Javier Milei, viajará a Israel no dia 23 de março para reafirmar os laços entre as duas nações, disse o porta-voz da presidência do país sul-americano à Reuters neste domingo.

"Sim, é isso mesmo", respondeu Manuel Adorni a uma pergunta da imprensa.

Como visita oficial, Milei assinará um memorando pela Liberdade, Democracia, contra o Terrorismo e o Antissemitismo entre Argentina e Israel, juntamente com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

A nova viagem do presidente argentino ao exterior ocorrerá após o aniversário do atentado à bomba contra a embaixada israelense em Buenos Aires, que matou dezenas de pessoas em 1992.

Milei chegou ao poder em dezembro de 2023 e declarou que sua política externa seria baseada em uma identidade com os Estados Unidos e Israel.

(Reportagem de Marta López; Editado por Jorge Otaola)