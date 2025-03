Polícia Federal descobre festas com luxo dentro de presídio em Pernambuco

A Polícia Federal encontrou vídeos no celular de um dos presos do Presídio de Igarassu, em Pernambuco, que revelam festas dentro da unidade, com bebidas alcoólicas, samba, buffet, churrasco e quartos equipados com videogames, televisões e sistemas de som e iluminação.

O que aconteceu

Polícia Federal realizou a Operação La Catedral. A ação deflagrada na última terça-feira (25) teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa composta por detentos e policiais penais que atuavam no Presídio de Igarassu, em Recife.

Autoridades eram coniventes. A investigação aponta que agentes penitenciários e até o diretor do presídio faziam parte de um esquema criminoso, permitindo a realização dos eventos e facilitando a prática de crimes como corrupção e tráfico de drogas.

Dinheiro encontrado em Penitenciária de Pernambuco pela PF Imagem: Divulgação

Investigação apontou o detento como líder do esquema. Lyferson Barbosa da Silva — que já foi transferido para um presídio federal — comandava as atividades ilícitas na unidade, incluindo a venda e o consumo de drogas. Para isso, contava com o apoio de servidores do sistema prisional e do próprio diretor do presídio. O esquema operou durante sete anos.

Foram identificados atos de corrupção praticados por policiais penais. Além de receberem propina, os agentes concediam acessos indevidos a sistemas internos, favorecendo detentos. O diretor do presídio, segundo informações do programa Fantástico de hoje, já havia sido afastado antes da operação.

A operação cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão e afastamento de servidores. No total, foram nove prisões preventivas, 12 mandados de busca e apreensão, dois afastamentos de função e o sequestro de bens dos investigados. As ações ocorreram em sete cidades, incluindo Recife e Campo Grande (MS).

Os suspeitos poderão responder por diversos crimes. Entre as acusações estão tráfico e associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção, prevaricação, facilitação da entrada de celulares no presídio e participação em organização criminosa.