Papa Francisco permanece estável e não precisa mais de ventilação mecânica, diz Vaticano

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) -O Papa Francisco se manteve estável neste domingo e não precisou mais do uso de ventilação mecânica para respirar, disse o Vaticano, em um sinal de progresso enquanto o pontífice de 88 anos luta contra uma pneumonia dupla.

Francisco está internado no hospital Gemelli, em Roma, há mais de duas semanas. Ele foi internado no dia 14 de fevereiro com infecção respiratória grave que desencadeou outras complicações.

“As condições clínicas do Santo Padre permaneceram estáveis ​​ao longo do dia”, afirmou a última atualização sobre a condição do pontífice neste domingo.

O papa, afirmou, não precisa mais do que o Vaticano chama de “ventilação mecânica não invasiva”, mas continua recebendo oxigênio por meio de uma pequena mangueira colocada sob o nariz.

O comunicado diz que o papa não teve febre e que os médicos mantinham o seu prognóstico como "cauteloso" devido à "complexidade do quadro clínico", o que significa que o papa não está fora de perigo.

Francisco, que passa a 17ª noite no hospital, se reuniu neste domingo com duas autoridades do Vaticano e agradeceu aos simpatizantes pelas suas orações e apoio numa mensagem escrita.

"Gostaria de agradecer pelas orações”, disse Francisco em nota divulgada pelo Vaticano no lugar de sua habitual oração dominical com os peregrinos, que o papa não pôde conduzir pela terceira semana consecutiva.

"Sinto todo o seu carinho e proximidade e... sinto como se fosse 'carregado' e apoiado por todo o povo de Deus", dizia a mensagem.

TRATAMENTO CONTINUA

Neste domingo, Francisco se encontrou com o cardeal Pietro Parolin, segunda autoridade do Vaticano, e o vice de Parolin, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, sem dar mais detalhes sobre o encontro.

Conhecido por trabalhar até a exaustão, o papa continuou a liderar o Vaticano em sua estadia no hospital e se encontrou pela última vez com Parolin e o deputado no Gemelli em 24 de fevereiro.

Uma autoridade do Vaticano que não quis ser identificada porque não está autorizada a comentar o assunto, disse que Francisco estava comendo normalmente, movimentando-se no quarto e seguindo com o tratamento.

Francisco passou por vários problemas de saúde nos últimos dois anos e é propenso a infecções pulmonares porque teve pleurisia quando era adulto jovem e teve parte de um pulmão removido.

A pneumonia dupla é uma infecção grave de ambos os pulmões que pode inflamar e causar cicatrizes, dificultando a respiração. O Vaticano disse que a infecção do papa é “complexa” e foi causada por dois ou mais microorganismos.

O papa não foi visto em público desde que entrou no hospital. Essa é sua ausência mais longa desde o início do seu papado, em março de 2013, e os médicos não disseram quanto tempo o seu tratamento pode durar.

(Reportagem de Joshua McElwee, edição de Giulia Segreti)