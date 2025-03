Papa Francisco está estável no hospital e agradece simpatizantes pelo apoio

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco, em condição estável e lutando contra uma pneumonia no hospital há 17 dias, se encontrou com duas autoridades do Vaticano neste domingo e agradeceu, por mensagem escrita, pelo apoio e pelas orações.

Francisco, de 88 anos, foi internado no hospital Gemelli, em Roma, no dia 14 de fevereiro, com problemas respiratórios que levaram a uma pneumonia dupla – uma infecção grave em ambos os pulmões que pode inflamar e causar cicatrizes, dificultando a respiração.

Na noite de sábado, o Vaticano disse que a condição do pontífice se estabilizou, após uma crise respiratória “isolada” no dia anterior.

“Gostaria de agradecer pelas orações”, disse Francisco em nota divulgada pelo Vaticano no lugar de sua habitual oração dominical com os peregrinos, que o papa não pôde conduzir pela terceira semana consecutiva. “Sinto todo carinho e proximidade de vocês e... me sinto 'carregado' por todos e apoiado por todo o povo de Deus”, dizia a mensagem.

Neste domingo, Francisco se encontrou com o cardeal Pietro Parolin, segunda autoridade do Vaticano, e com o vice de Parolin, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, sem dar mais detalhes sobre o encontro.

Conhecido por trabalhar até a exaustão, Francisco continua liderando o Vaticano enquanto internado e se encontrou pela última vez com Parolin e o deputado no Gemelli em 24 de fevereiro.

No início do domingo, o Vaticano atualizou o estado de saúde do papa e informou que ele havia descansado durante a noite. Uma atualização médica completa é esperada na noite de domingo.

Uma autoridade do Vaticano que não quis ser identificada porque não está autorizada a comentar o assunto, disse no domingo que Francisco estava comendo normalmente, movimentando-se no quarto e seguindo com o tratamento.

Na sexta-feira, o papa sofreu uma constrição das vias respiratórias semelhante a um ataque de asma. No entanto, em tom mais otimista no sábado, o Vaticano disse que sua circulação sanguínea permaneceu estável e que houve aumento na contagem de glóbulos brancos, indicando que a infecção pode estar diminuindo.