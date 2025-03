Olympique de Marselha vence Nantes e reforça vice-liderança no Francês

Depois das polêmicas envolvendo a arbitragem e da suspensão do presidente Pablo Longoria, o Olympique de Marselha venceu o Nantes por 2 a 0 neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Francês.

Com a vitória no Vélodrome, o time de Marselha chega a 49 pontos, três à frente do Nice (3º), mas ainda longe do líder Paris Saint-Germain (62 pontos).

Amine Gouiri (73') e Mason Greenwood (77') marcaram os gols do Olympique na partida.

Horas antes, Alexandre Lacazette marcou duas vezes e o Lyon (6º) venceu o Brest (10º) por 2 a 1.

Apesar da vitória, o final do jogo teve a expulsão do técnico Paulo Fonseca por reclamação pelo tempo de acréscimo e encarar o árbitro.

"Queria pedir perdão por esse gesto. Não deveria ter feito isso. É a verdade", declarou Fonseca à plataforma DAZN.

O árbitro Bastien Millot falou em "intimidação física" em uma entrevista publicada pelo portal do jornal L'Équipe.

A ação pode render vários jogos de suspensão ao treinador português.

-- Resultados da 24ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Monaco - Reims 3 - 0

- Sábado:

Saint-Etienne - Nice 1 - 3

Lens - Le Havre 3 - 4

PSG - Lille 4 - 1

- Domingo:

Lyon - Brest 2 - 1

Auxerre - Strasbourg 0 - 1

Angers - Toulouse 0 - 4

Montpellier - Rennes 0 - 4

Olympique de Marselha - Nantes 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 62 24 19 5 0 66 23 43

2. Olympique de Marselha 49 24 15 4 5 52 29 23

3. Nice 46 24 13 7 4 49 28 21

4. Monaco 43 24 13 4 7 48 31 17

5. Lille 41 24 11 8 5 39 27 12

6. Lyon 39 24 11 6 7 44 31 13

7. Strasbourg 37 24 10 7 7 38 32 6

8. Toulouse 33 24 9 6 9 31 26 5

9. Lens 33 24 9 6 9 29 29 0

10. Brest 33 24 10 3 11 36 40 -4

11. Rennes 29 24 9 2 13 34 32 2

12. Auxerre 28 24 7 7 10 34 38 -4

13. Angers 27 24 7 6 11 26 38 -12

14. Nantes 24 24 5 9 10 28 42 -14

15. Reims 22 24 5 7 12 26 38 -12

16. Le Havre 20 24 6 2 16 23 50 -27

17. Saint-Etienne 19 24 5 4 15 24 56 -32

18. Montpellier 15 24 4 3 17 21 58 -37

