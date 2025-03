Oito escolas fecham Série Ouro no Sambódromo do Rio

Oito agremiações fecharam os desfiles das escolas de samba da Série Ouro, a segunda divisão do carnaval do Rio de Janeiro, entre a noite de sábado (1º) e a manhã deste domingo (2), no Sambódromo. Duas escolas - Império Serrano e Unidos de Bangu - desfilaram, mas sem concorrer ao título de 2025.

Ambas agremiações e também a Unidos da Ponte, que desfilou na noite de sexta-feira (28), foram afetadas pelo incêndio em uma confecção de roupas, semanas antes do carnaval. As chamas destruíram grande parte das fantasias que estavam prontas.

Notícias relacionadas:

Por isso, nenhuma das três poderá ser rebaixada para a Série Prata este ano, assim como elas não poderão subir ao Grupo Especial.

O título de campeã, portanto, está sendo disputado por 13 escolas - seis desfilaram na última noite. A primeira escola a entrar na avenida foi a Tradição, que, desde 2014, quando foi rebaixada para a terceira divisão, não desfilava na Marquês de Sapucaí.

A escola de Madureira levou para o Sambódromo um enredo sobre reza e a fé popular.

Em seguida, foi a vez da União do Parque Acari, que, em seu segundo ano na Série Ouro, abordou a história do violão e seu papel na cultura brasileira.

Vagalume é homenageado

A Acadêmicos de Vigário Geral foi a terceira escola da noite. Ela homenageou o jornalista Francisco Guimarães, o Vagalume, um cronista da cultura popular carioca.

Sem chances de título, a Unidos de Bangu levou para a Sapucaí um enredo sobre a Aldeia Marakanã, uma ocupação indígena nos arredores do principal estádio carioca. Ela teve que lutar contra as autoridades para permanecer no local durante a preparação para a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

Quinta escola a entrar na avenida, a Unidos do Porto da Pedra, de São Gonçalo, tentou se recuperar do rebaixamento do Grupo Especial no ano passado, ao abordar a história do ciclo da borracha na Amazônia.

São Clemente

Outra escola que já frequentou o Grupo Especial em várias edições, a São Clemente, de Botafogo, fez um desfile para a chamar a atenção para a adoção de animais e a defesa de seu bem-estar.

Escola recente, fundada em 2018, a Acadêmicos de Niterói foi a sétima a entrar na Passarela do Samba, com um enredo sobre as quadrilhas de festas juninas.

E, encerrando a noite, a Império Serrano entrou na Sapucaí sem a preocupação de agradar aos jurados e buscou fazer de sua participação uma grande festa. Com um enredo sobre o compositor Beto Sem Braço, o desfile durou 95 minutos, muito além dos 55 previstos e arrastou os foliões pela Marquês de Sapucaí.

A campeã da Série Ouro deste ano ganhará direito a disputar o Grupo Especial em 2026.