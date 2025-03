O plano do Senado dos EUA de tornar permanentes os cortes de impostos de Trump aumenta a preocupação com a "espiral da dívida

Por David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - Um plano controverso dos republicanos do Senado dos EUA para tornar permanentes os cortes de impostos de 2017 do presidente Donald Trump, ignorando o custo para o déficit, está levantando alertas de falcões fiscais do partido e analistas independentes sobre uma possível "espiral da dívida" que poderia prejudicar o crescimento econômico.

Os principais republicanos do Senado, incluindo o líder da maioria, John Thune, estão determinados a tornar permanentes os cortes de impostos que devem expirar no final do ano, por meio de uma manobra parlamentar que contorna a oposição democrata. Como as regras proíbem os projetos de lei de expandir o déficit além de um período de 10 anos, eles pretendem ignorar uma perda de receita projetada de mais de US$ 4 trilhões, alegando que a política tributária permaneceria inalterada.

O estratagema já está enfrentando oposição de conservadores fiscais republicanos de linha dura o suficiente para impedir que tal medida seja aprovada no Congresso, já que o partido detém apenas uma maioria de 218-215 na Câmara dos Deputados.

"Não posso apoiar isso. É apenas uma forma de quebrar o banco", disse o Deputado Thomas Massie, um republicano do Kentucky que é um dos principais defensores do controle do déficit no Congresso.

Dois outros conservadores fiscais, os representantes Victoria Spartz e David Schweikert, também se opuseram, enquanto outros disseram que viam o plano como uma forma de evitar a compensação das prioridades fiscais de Trump com cortes profundos nos gastos.

"É uma heresia. Eles estão sendo absolutamente intelectualmente falsos", disse Schweikert, do Arizona. "Essa é a maneira de evitar tomar decisões difíceis sobre modernização e mudar a curva de gastos. Considero isso absolutamente imoral."

A pressão pela permanência dos cortes de impostos é o exemplo mais recente da disposição republicana de atender às exigências de Trump, em um Senado que confirmou uma lista de secretários de gabinete controversos. Trump pediu repetidamente que seus cortes de impostos fossem permanentes durante a campanha presidencial de 2024 e aumentou a pressão sobre os legisladores na semana passada nas redes sociais.

Mas os republicanos ainda expressaram ceticismo em relação à estratégia tributária, dizendo que seu objetivo deveria ser restringir a dívida de US$ 36 trilhões dos EUA e preservar os programas da rede de segurança social que estão sendo alvo de cortes de gastos.

Os republicanos do Senado que apóiam os cortes permanentes de impostos dizem que as previsões de aumento da dívida são mal concebidas ou simplesmente erradas. Thune e outros oito republicanos do Comitê de Finanças do Senado, que redige os impostos, prometeram a Trump, em uma carta de 13 de fevereiro, que se oporiam a uma extensão temporária dos cortes de impostos.

Em 2017, os republicanos do Congresso argumentaram que os cortes de impostos se pagariam por si mesmos ao estimular o crescimento econômico. Mas o Escritório de Orçamento do Congresso, que não é partidário, estima que as mudanças aumentaram o déficit federal em pouco menos de US$ 1,9 trilhão ao longo de uma década, mesmo quando se incluem os efeitos econômicos positivos.

Os republicanos estão novamente prevendo o crescimento econômico como parte de uma fórmula para pagar a agenda de Trump, incluindo propostas separadas para eliminar impostos sobre gorjetas, pagamento de horas extras e benefícios da Previdência Social.

'ESPIRAL DA DÍVIDA'

O Committee for a Responsible Federal Budget (Comitê para um Orçamento Federal Responsável), ou CRFB, um órgão de fiscalização fiscal apartidário, alertou que tornar os cortes de impostos permanentes significaria até US$ 4,6 trilhões em aumentos extras de déficit na próxima década e estabeleceria um precedente perigoso para futuros empréstimos.

"A longo prazo, pode ser o que nos coloque em uma situação de espiral de dívida. Quanto maior for a dívida, maiores serão as taxas de juros. E quanto mais altas forem as taxas de juros, mais alta será a dívida", disse Marc Goldwein, diretor sênior de políticas do CRFB.

O aumento das taxas de juros significa que os EUA estariam pagando cada vez mais pelo serviço de sua dívida. Somente os pagamentos de juros representaram mais de US$ 1 trilhão do orçamento de US$ 6,7 trilhões do governo federal no ano passado.

Os republicanos do Senado estão trabalhando para revisar um plano orçamentário que foi aprovado pela Câmara, controlada pelos republicanos, na terça-feira, para incluir cortes permanentes nos impostos. Uma vez concluída, a medida revisada precisaria ser aprovada no Senado e na Câmara.

A Câmara e o Senado precisam aprovar uma resolução orçamentária para desbloquear uma ferramenta parlamentar chamada reconciliação orçamentária, que permitiria aos republicanos contornar a oposição democrata e a obstrução do Senado para aprovar as prioridades de Trump ainda este ano.

Parte do objetivo do Senado é revisar o projeto de lei orçamentária da Câmara de forma que possa ser aprovado na Câmara, onde os republicanos podem se dar ao luxo de perder não mais do que um voto na legislação à qual os democratas se opõem.

"É complicado. É difícil. Nada disso vai ser fácil", disse Thune aos repórteres quando perguntado sobre os planos do Senado para alterar o projeto orçamentário da Câmara.

"Continuaremos a trabalhar na parte política e tentaremos descobrir onde chegaremos a 218 na Câmara e 51 no Senado."

Os republicanos também enfrentam dois prazos cruciais sobre o financiamento do governo e questões fiscais nas próximas semanas. Eles precisam aprovar uma legislação para manter as agências federais abertas após 14 de março, quando o financiamento atual expira.

O presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Mike Johnson, disse no domingo que esperava aprovar um projeto de lei "limpo" de financiamento federal provisório que congelaria o financiamento nos níveis atuais.

"Estamos trabalhando duro para cumprir nossa responsabilidade de manter o governo aberto. Os democratas têm que ajudar a negociar isso", disse Johnson em uma entrevista no programa "Meet the Press" da NBC.

Os legisladores também precisam aumentar o limite de empréstimos dos EUA no meio do ano ou correrão o risco de um calote nacional catastrófico.

(Reportagem de David Morgan; reportagem adicional de Katharine Jackson; edição de Scott Malone e Alistair Bell)