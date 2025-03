Milan perde para Lazio em casa com gol nos acréscimos

Com um gol do espanhol Pedro nos acréscimos (90'+8), a Lazio derrotou o Milan por 2 a 1 neste domingo (2), em San Siro, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

A vitória do time romano saiu em um pênalti marcado depois que o goleiro Mike Maignan cometeu falta sobre Gustav Isaksen, em lance que foi revisado pelo VAR.

Antes, a Lazio havia aberto o placar no primeiro tempo com Mattia Zaccagni (28'), que que aproveitou sobra de bola na área, com o Milan chegando ao empate graças ao gol de Samu Chukwueze (84') de cabeça.

O resultado seria heroico para o time 'rossonero', que jogou com dez desde o minuto 67, quando Strahinja Pavlovic foi expulso, mas a derrota veio no apagar das luzes.

A situação do Milan no campeonato é alarmante, já que o time ocupa apenas a nona colocação, a nove pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões, que termina justamente na Lazio.

O time romano assumiu provisoriamente a quarta colocação com um ponto à frente da Juventus (5ª), que na segunda-feira fecha a rodada contra o Hellas Verona.

Desde a eliminação no playoff de acesso às oitavas da Champions diante do Feyenoord, o Milan entrou em queda livre, emendando a terceira derrota consecutiva na Serie A.

A série negativa coloca pressão sobre o técnico Sérgio Conceição, que assumiu o 'rossonero' no final de dezembro e ainda não conseguiu colocar a equipe nos trilhos.

Nos outros jogos do dia, o Bologna (6º) venceu o Cagliari (15º) de virada por 2 a 1 e ficou a dois pontos da zona da Champions, e a Roma (8ª) bateu pelo mesmo placar o Como (13º) para continuar sua arrancada.

Por sua vez, o Torino (11º) venceu por 2 a 0 o lanterna Monza, que sofreu sua 17ª derrota no campeonato, enquanto Genoa (12º) e Empoli (18º) empataram em 1 a 1.

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Fiorentina - Lecce 1 - 0

- Sábado:

Atalanta - Unione Venezia 0 - 0

Napoli - Inter 1 - 1

Udinese - Parma 1 - 0

- Domingo:

Monza - Torino 0 - 2

Genoa - Empoli 1 - 1

Bologna - Cagliari 2 - 1

Roma - Como 2 - 1

Milan - Lazio 1 - 2

- Segunda-feira:

(16h45) Juventus - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 58 27 17 7 3 60 25 35

2. Napoli 57 27 17 6 4 43 22 21

3. Atalanta 55 27 16 7 4 59 26 33

4. Lazio 50 27 15 5 7 49 35 14

5. Juventus 49 26 12 13 1 43 21 22

6. Bologna 47 27 12 11 4 42 33 9

7. Fiorentina 45 27 13 6 8 42 28 14

8. Roma 43 27 12 7 8 42 30 12

9. Milan 41 27 11 8 8 39 30 9

10. Udinese 39 27 11 6 10 34 37 -3

11. Torino 34 27 8 10 9 31 32 -1

12. Genoa 31 27 7 10 10 25 35 -10

13. Como 28 27 7 7 13 33 43 -10

14. Hellas Verona 26 26 8 2 16 27 54 -27

15. Cagliari 25 27 6 7 14 27 42 -15

16. Lecce 25 27 6 7 14 18 43 -25

17. Parma 23 27 5 8 14 32 46 -14

18. Empoli 22 27 4 10 13 23 44 -21

19. Unione Venezia 18 27 3 9 15 22 41 -19

20. Monza 14 27 2 8 17 21 45 -24

