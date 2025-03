Lula vai melhor do que Bolsonaro em educação e pior em segurança, diz Atlas

Do UOL, em São Paulo

O governo Lula (PT) se destaca em relação ao governo de Jair Bolsonaro (PL) na área da educação, mas tem desempenho pior do que o antecessor na segurança pública, na opinião de eleitores. As informações fazem parte da pesquisa AtlasIntel em parceria com a CNN Brasil.

O instituto considerou a resposta de 2.595 pessoas, em questionário realizado pela internet entre os dias 24 e 27 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é 95%.

Onde o governo Lula vai melhor

Em 10 das 18 áreas questionadas na pesquisa, o governo Lula tem desempenho superior ao de Jair Bolsonaro. São elas: direitos humanos e igualdade racial; relações internacionais; políticas sociais e redução da pobreza; comércio internacional; ambiente de negócios e criação de empregos; moradia; investimentos, infraestrutura e obras públicas; educação; turismo; cultura e eventos, e indústria e energia.

Direitos humanos e igualdade racial

Lula melhor que Bolsonaro - 56%

- 56% Lula pior que Bolsonaro - 40%

- 40% Desempenho é igual / Não soube responder - 4%

Relações internacionais

Lula melhor que Bolsonaro - 56%

- 56% Lula pior que Bolsonaro - 43%

- 43% Desempenho é igual / Não soube responder - 2%

Políticas sociais e redução da pobreza

Lula melhor que Bolsonaro - 55%

- 55% Lula pior que Bolsonaro - 40%

- 40% Desempenho é igual / Não soube responder - 5%

Comércio internacional

Lula melhor que Bolsonaro - 53%

- 53% Lula pior que Bolsonaro - 43%

- 43% Desempenho é igual / Não soube responder - 4%

Ambiente de negócios e criação de empregos

Lula melhor que Bolsonaro - 53%

- 53% Lula pior que Bolsonaro - 44%

- 44% Desempenho é igual / Não soube responder - 4%

Moradia

Lula melhor que Bolsonaro - 53%

- 53% Lula pior que Bolsonaro - 39%

- 39% Desempenho é igual / Não soube responder - 8%

Investimentos, infraestrutura e obras públicas

Lula melhor que Bolsonaro - 52%

- 52% Lula pior que Bolsonaro - 45%

- 45% Desempenho é igual / Não soube responder - 3%

Educação

Lula melhor que Bolsonaro - 52%

- 52% Lula pior que Bolsonaro - 44%

- 44% Desempenho é igual / Não soube responder - 4%

Em pronunciamento recente, Lula anunciou o pagamento da primeira parcela do Pé de Meia. O programa, que estimula a permanência de alunos no ensino médio por meio de uma bolsa que só pode ser sacada após a conclusão do curso, teve a primeira parcela de R$ 1.000 paga na terça (25).

Turismo

Lula melhor que Bolsonaro - 49%

- 49% Lula pior que Bolsonaro - 38%

- 38% Desempenho é igual / Não soube responder - 13%

Indústria e energia

Lula melhor que Bolsonaro - 48%

- 48% Lula pior que Bolsonaro - 43%

- 43% Desempenho é igual / Não soube responder - 8%

Onde o governo Lula vai pior

Em quatro das 18 áreas questionadas na pesquisa o governo tem desempenho inferior ao do ex-presidente Bolsonaro. São elas: responsabilidade fiscal e controle de gastos; imposto e carga fiscal; segurança pública, e transportes, estradas e aeroportos.

Responsabilidade fiscal e controle de gastos

Lula pior que Bolsonaro - 51%

- 51% Lula melhor que Bolsonaro - 35%

- 35% Desempenho é igual / Não soube responder - 14%

Imposto e carga fiscal

Lula pior que Bolsonaro - 48%

- 48% Lula melhor que Bolsonaro - 41%

- 41% Desempenho é igual / Não soube responder - 11%

Segurança Pública

Lula pior que Bolsonaro - 46%

- 46% Lula melhor que Bolsonaro - 32%

- 32% Desempenho é igual / Não soube responder - 22%

Segurança pública é uma das áreas em que o governo teve pior desempenho. Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada dia 11 já havia mostrado que segurança pública é a maior preocupação dos brasileiros.

Transporte

Lula pior que Bolsonaro - 41%

- 41% Lula melhor que Bolsonaro - 35%

- 35% Desempenho é igual / Não soube responder - 25%

Onde há empate técnico

Em quatro das 18 áreas avaliadas o governo teve empate técnico com o antecessor considerando a margem de erro. São elas: saúde; meio ambiente; justiça e combate à corrupção e agricultura.

Saúde

Lula melhor que Bolsonaro - 48%

- 48% Lula pior que Bolsonaro - 44%

- 44% Desempenho é igual / Não soube responder - 8%

Meio ambiente

Lula melhor que Bolsonaro - 47%

- 47% Lula pior que Bolsonaro - 44%

- 44% Desempenho é igual / Não soube responder - 8%

Justiça e combate à corrupção Lula melhor que Bolsonaro - 47%

- 47% Lula pior que Bolsonaro - 46%

- 46% Desempenho é igual / Não soube responder - 7%

Agricultura