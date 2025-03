Israel bloqueia a entrada de ajuda em Gaza enquanto o impasse do cessar-fogo aumenta

Por Emily Rose e Nidal al-Mughrabi e Jaidaa Taha

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - Israel bloqueou a entrada de caminhões de ajuda em Gaza no domingo, com o agravamento do impasse sobre a trégua que interrompeu os combates nas últimas seis semanas, e o Hamas pedindo a intervenção de mediadores egípcios e do Catar.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse anteriormente que havia adotado uma proposta do enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, para um cessar-fogo temporário em Gaza para os períodos do Ramadã e da Páscoa, horas depois que a primeira fase do cessar-fogo previamente acordado expirou.

Se acordada, a trégua interromperia os combates até o final do período de jejum do Ramadã, por volta de 31 de março, e do feriado judaico da Páscoa, por volta de 20 de abril.

A trégua estaria condicionada à libertação, pelo Hamas, de metade dos reféns vivos e mortos no primeiro dia, e o restante seria libertado no final, caso se chegue a um acordo sobre um cessar-fogo permanente.

O Hamas afirma que está comprometido com o cessar-fogo originalmente acordado, que estava programado para passar para uma segunda fase, com negociações que visavam a um fim permanente da guerra, e rejeitou a ideia de uma extensão temporária da trégua de 42 dias.

Refletindo a fragilidade do acordo de cessar-fogo, as autoridades de saúde locais disseram que os tiros israelenses mataram quatro palestinos em ataques separados no norte e no sul da Faixa de Gaza.

Os militares israelenses disseram que "suspeitos" foram identificados perto de suas tropas no norte de Gaza e que eles haviam colocado uma bomba. Acrescentaram que um ataque aéreo foi realizado para "eliminar a ameaça"

Fontes egípcias disseram na sexta-feira que a delegação israelense no Cairo tentou estender a primeira fase por 42 dias, enquanto o Hamas queria passar para a segunda fase do acordo de cessar-fogo. O porta-voz Hazem Qassem disse no sábado que o grupo rejeitou a "formulação" de Israel de estender a primeira fase.

Na primeira fase do cessar-fogo, o Hamas entregou 33 reféns israelenses, bem como cinco tailandeses devolvidos em uma libertação não programada, em troca de cerca de 2.000 prisioneiros e detentos palestinos das prisões israelenses e da retirada das tropas israelenses de algumas de suas posições em Gaza.

De acordo com o acordo original, a segunda fase deveria ser o início das negociações para a libertação dos 59 reféns restantes, a retirada total das tropas israelenses de Gaza e o fim definitivo da guerra.

No entanto, as negociações nunca começaram e Israel diz que todos os seus reféns devem ser devolvidos para que os combates parem.

"Israel não permitirá um cessar-fogo sem a libertação de nossos reféns", disse o gabinete de Netanyahu, anunciando que a entrada de todos os produtos e suprimentos na Faixa de Gaza seria interrompida.

"Se o Hamas persistir em sua recusa, haverá consequências adicionais."

O Hamas denunciou a ação de Israel como "chantagem" e um "golpe flagrante contra o acordo".

"Apelamos aos mediadores para que pressionem a ocupação a cumprir suas obrigações nos termos do acordo, em todas as suas fases", disse, acrescentando que a única maneira de recuperar os reféns seria aderir ao acordo e iniciar as negociações para a segunda fase.

Comentando sobre a suspensão das mercadorias, o oficial sênior do Hamas, Sami Abu Zuhri, disse à Reuters que a decisão teria impacto sobre as negociações de cessar-fogo, acrescentando que seu grupo "não responde a pressões"

Mais tarde no domingo, autoridades israelenses disseram que uma delegação chegaria ao Cairo em uma aparente ação para discutir maneiras de aliviar as tensões e garantir que o cessar-fogo permaneça em vigor.

PARADA

Em uma coletiva de imprensa com seu colega croata, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse que os palestinos em Gaza não receberiam produtos de graça e que novas negociações deveriam estar ligadas à libertação dos reféns.

Ele disse que os Estados Unidos "entendem" a decisão de Israel de interromper a entrada de mercadorias em Gaza, culpando o Hamas pelo atual impasse nas negociações.

Nas últimas seis semanas, os dois lados acusaram o outro de violar o acordo. Mas, apesar dos repetidos soluços, ele permaneceu em vigor enquanto a troca de reféns por prisioneiros, prevista na primeira fase, foi concluída.

No entanto, há grandes lacunas nas principais áreas relacionadas ao fim permanente da guerra, incluindo a forma que a administração de Gaza no pós-guerra assumiria e qual seria o futuro do Hamas, que desencadeou a invasão de Gaza por Israel com seu ataque ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

O ataque matou 1.200 pessoas, a pior perda de vidas em um dia na história de Israel, e 251 pessoas foram levadas para Gaza como reféns. A campanha israelense matou mais de 48.000 palestinos, deslocou quase toda a sua população de 2,3 milhões de habitantes e deixou Gaza como um deserto.

Israel insiste que o Hamas não pode desempenhar nenhum papel no futuro pós-guerra de Gaza e que suas estruturas militares e de governo devem ser eliminadas. Também rejeita trazer para Gaza a Autoridade Palestina, o órgão criado pelos acordos de Oslo há três décadas e que exerce um governo limitado na Cisjordânia ocupada.

O Hamas disse que não insistiria em continuar a governar Gaza, que controla desde 2007, mas teria que ser consultado sobre qualquer administração futura.

A questão ficou ainda mais confusa com a proposta de Trump de remover a população palestina de Gaza e reconstruir o enclave costeiro como um projeto imobiliário sob propriedade dos EUA.

(Redação de James Mackenzie e Nidal al-Mughrabi; Reportagem de Nidal al-Mughrabi, Emily Rose e Jaidaa Taha; Reportagem adicional de Jana Choukeir; Edição de Christian Schmollinger, Hugh Lawson e William Maclean)