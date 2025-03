Impasse sobre segunda fase do acordo de trégua leva Israel a suspender entrega de suprimentos a Gaza

Desacordos entre Israel e o grupo Hamas sobre o cessar-fogo em vigor levaram o governo israelense a suspender a entrada de mercadorias e suprimentos na Faixa de Gaza, na manhã deste domingo (2). O grupo palestino, que controla o território, denuncia um "crime de guerra", ao interromper a ajuda humanitária essencial a Gaza, e uma violação do acordo de trégua.

Um comunicado do Hamas indica que a medida representa uma "chantagem barata" do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e pede a intervenção da comunidade internacional. "Pedimos aos mediadores que pressionem a ocupação a cumprir com suas obrigações em todas as fases do acordo", disse o grupo islâmico.

Tel Aviv se recusa a iniciar a segunda fase do acordo de cessar-fogo, que deveria começar neste domingo, estimando que não há consenso com o Hamas sobre os detalhes desta próxima etapa.

"Israel não permitirá um cessar-fogo sem a libertação de nossos reféns", disse o gabinete do premiê, ao anunciar a suspensão de todas as entregas de bens e suprimentos para a Faixa de Gaza. "Se o Hamas persistir em sua recusa, haverá consequências adicionais", ameaçou.

"Nenhum caminhão entrou em Gaza esta manhã e nenhum entrará" até nova ordem, escreveu Omer Dostri, porta-voz de Netanyahu, no X. "Os comboios de caminhões de carga atualmente a caminho de Gaza chegam à passagem apenas para descobrir que ela está fechada e a entrada é proibida."

Impacto nas negociações

O líder do Hamas, Sami Abu Zuhri, disse à Reuters que a decisão da suspensão das entregas impactaria as negociações, acrescentando que o grupo islâmico não "responde à pressão". Os dois lados discordam sobre o que fazer após o fim da primeira fase do acordo de cessar-fogo.

A primeira fase envolveu a entrega de 33 reféns israelenses em troca de cerca de 2.000 prisioneiros e detidos palestinos mantidos em prisões israelenses. Os combates foram interrompidos e as tropas israelenses se retiraram de algumas posições em Gaza.

O governo israelense aprovou uma proposta de acordo apresentada de última hora por Steve Witkoff, enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Oriente Médio, para resolver o impasse, e exige que o Hamas também concorde. O texto prevê que metade dos reféns mantidos em Gaza, vivos e mortos, sejam libertados no primeiro dia do cessar-fogo e prorrogar a atual trégua até a Páscoa judaica e o ramadã muçulmano, em meados de abril.

A segunda metade dos reféns deve ser solta conforme condições que ainda não foram assinadas. O porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, disse no sábado que o movimento palestino rejeitou a "formulação" de Israel visando prolongar a primeira fase do cessar-fogo em Gaza, mas não mencionou explicitamente a proposta de Steve Witkoff.

O grupo avalia que a sugestão americana equivale a permitir que Israel "se afaste dos acordos que assinou". Fontes egípcias relataram na sexta-feira que a delegação israelense no Cairo procurou prolongar a primeira fase do acordo de cessar-fogo enquanto o Hamas queria passar para a segunda fase.

De acordo com a trégua em vigor, a segunda fase deverá enquadrar as negociações sobre a libertação dos 59 reféns restantes, a retirada total do exército israelense do enclave palestino e o fim completo da guerra. Entretanto, as negociações nunca começaram de fato e Israel condicionou o fim dos combates ao retorno de todos os reféns.

Com Reuters e AFP