Hospitalizado, papa Francisco agradece apoio dos fiéis e diz que guerra é "absurda"

Hospitalizado desde 14 de fevereiro com uma dupla pneumonia, o papa Francisco agradeceu neste domingo (2) aos fiéis do mundo inteiro pelas orações e pelo "carinho". Pela terceira vez consecutiva, o pontífice de 88 anos não celebrou em público a tradicional oração semanal do Angelus, que foi publicada na forma de uma carta.

"Gostaria de agradecer pelas orações que sobem ao Senhor dos corações de muitos fiéis de muitas partes do mundo", escreveu o papa Francisco. "Sinto todo o carinho e a proximidade de vocês e, neste momento em particular, sinto que sou carregado e apoiado por todo o povo de Deus. Obrigado a todos!" continuou.

De acordo com o Vaticano, Jorge Bergoglio passou "uma noite tranquila", "tomou café da manhã ", leu a imprensa e depois seguiu o seu tratamento.

Ele também recebeu, pela segunda vez desde a sua hospitalização, a visita de seu Secretário de Estado, o cardeal italiano Pietro Parolin, e de Edgar Peña Parra, respectivamente nº 2 e nº 3 da Santa Sé.

O estado clínico do Sumo Pontífice permanece "estável" e seu prognóstico vital é "reservado", indicou o Vaticano na noite de sábado (1º), um dia após ele ter apresentado uma crise respiratória que preocupou os médicos. Há mais de duas semanas, os fiéis acompanham os boletins sobre o estado de saúde do papa, que são publicados todas as noites.

Na carta que publicou neste domingo, o papa agradeceu à equipe médica do Hospital Gemelli, localizado nos arredores de Roma, onde ele está sendo tratado, "pela atenção com que estão cuidando" dele.

"Guerra absurda"

O líder religioso de 1,4 bilhão de católicos concluiu sua carta chamando a atenção para os conflitos mundiais: "Eu também rezo por vocês. E rezo especialmente pela paz. Daqui, a guerra parece ainda mais absurda. Rezemos pela Ucrânia martirizada, pela Palestina, Israel, Líbano, Birmânia, Sudão, Quivu".

A hospitalização do pontífice ocorre depois de ele já estar debilitado por uma série de problemas nos últimos anos: Francisco passou por operações de cólon e de abdômen e apresenta dificuldades para andar. Acima do peso, ele sofre com dores no joelho que o obrigam a usar cadeira de rodas desde 2022.

Resistente a tirar férias, Jorge Bergoglio insiste em manter um ritmo intenso de trabalho no Vaticano, apesar dos avisos de seus médicos, e tem apresentado problemas de saúde nos últimos anos que levantaram dúvidas sobre a sua capacidade de desempenhar suas funções.

O direito canônico não prevê nenhuma disposição em caso de problema grave que afete a lucidez do papa. Os problemas de saúde de Francisco também reavivam as especulações sobre uma possível renúncia.

