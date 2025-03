França: Carnaval de Dunquerque reúne multidão na cidade portuária e inova com campeonato de grito de gaivota

"Aqui somos todos loucos", diz um folião fantasiado no meio da multidão. O carnaval de Dunquerque, um dos mais tradicionais da França, está a todo vapor e leva uma multidão às ruas desta cidade portuária no norte do país. O campeonato mundial de canto de gaivota ilustra a capacidade dessa tradição festiva de se reinventar, mas sempre com diversão garantida.

Com penas de faisão na cabeça e um traje de corsário com um jabô de renda, Moumoune, 42 anos, é um dos dez candidatos selecionados pelos organizadores para a final desta competição inusitada. Como treinamento, "eu bebia água salgada, me escondia nas dunas, seguia as gaivotas", explica o funcionário municipal, vestido à caráter.

Os competidores se reúnem em uma tenda, onde devem soltar um grito agudo para imitar o pássaro, nesta décima segunda edição da competição. Às vezes ele muito alto, outras até choroso, abafado depois de alguns segundos por vaias ou aplausos. Os sete membros do júri, figuras do carnaval de Dunquerque, apresentam suas notas em lousas.

Desta vez, Moumoune ficou em segundo lugar. Além do canto, conta também a plumagem: alguns candidatos usavam um ninho na cabeça, outros uma rede de pesca com um arenque preso nos ombros.

Evento paralelo à programação oficial, o campeonato de canto de gaivota é promovido pelo dono de um restaurante e virou um dos destaques do carnaval de Dunquerque. Um público de 50.000 pessoas é esperado em três dias.

Nesta região da França, o carnaval dura 3 meses, mas a semana do Mardi Gras é a mais movimentada. A multidão fantasiada com chapéus coloridos, máscaras, casacos de pele, suspensórios ou guarda-chuvas dança ao som de músicas tradicionais tocadas por orquestras afinadas. Por trás do aparente caos, a tradição é enquadrada por inúmeras regras transmitidas entre gerações de carnavalescos.

Com o rosto coberto de purpurina, Martine Fontaine, assistente de RH em uma fábrica, veio com o marido e os filhos de 4 e 8 anos. "Somos frequentadores do carnaval, queríamos mostrar às crianças a emoção quando os 40 músicos (da banda) começam a tocar", explica. "Nós esquecemos de tudo, não há mais classes sociais, não há mais patrões, não há mais trabalhadores (...), nós damos muito amor uns aos outros, todos juntos", afirma.

A programação segue esta tarde com outra tradição: o lançamento de arenques da sacada da prefeitura, praticado desde 1962. Este ano, cerca de 3.000 peixes, somando 550 kg, voarão pelas ruas de Dunquerque.

Carnaval em Paris

O tradicional Carnaval de Paris retorna à capital francesa neste domingo. Em sua 28ª edição, o evento reúne parisienses e turistas para curtir esta tradição festiva e alegre, cujas origens remontam à Idade Média.

Este ano, o tema da parada é: "Amor, Paz e Alegria".

O ponto de encontro acontece na Praça Gambetta, no nordeste da capital. O percurso passa por diversas ruas e termina na Praça da República. Blocos brasileiros estão programados para participar com suas batucadas.

