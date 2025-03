Foliões cercam tropa da PM em show de Saulo e arrancam risadas dos agentes

O carnaval de Salvador é conhecido por suas cenas inusitadas, mas poucos momentos traduzem tanto a essência da folia quanto o que aconteceu no sábado, 1, no circuito Dodô (Barra-Ondina). Durante a apresentação do cantor Saulo, na varanda do Camarote Salvador, um grupo de foliões resolveu formar uma roda em torno dos agentes da polícia militar, fechando o cerco ao som de "Alegria Original", do Timbalada.

A interação arrancou risadas até dos próprios policiais. Em meio à animação, Saulo ainda chamou a atenção para que o grupo não esbarrasse em uma das agentes: "Cuidado com Carol!". Quando a música atingiu o refrão, os foliões se jogaram na pista e nem os PMs conseguiram segurar o riso.

O próprio cantor compartilhou imagens do momento, com destaque para a agente Carol. Na legenda, ele fez questão de homenageá-la: "Carol... mãe de Saulinho, meu xará. Você fez meu Carnaval hoje, minha querida. Muito grato. Respeito e amor".

A descontração viralizou e gerou elogios nos comentários. "Essa é a PM que merece respeito", escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle. "Só Saulo faz isso. Eu amo demais", publicou a cantora Aila Menezes.

PM usa cassetetes contra foliões no show do BaianaSystem

Se a interação entre foliões e PMs foi leve no show de Saulo, a situação foi diferente no desfile do BaianaSystem. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra policiais militares da Bahia utilizando cassetetes para afastar o público. O caso aconteceu na última quinta-feira, 27, no Centro de Salvador, durante o percurso rumo ao Campo Grande.

Nas imagens, é possível ver o momento em que os policiais avançam sobre os foliões que seguiam o trio elétrico, na Avenida Sete de Setembro, atingindo algumas pessoas com golpes de cassetete. Os atingidos recuam, enquanto os demais espectadores reagem com vaias à ação dos agentes.

Diante do ocorrido, o cantor Russo Passapusso, vocalista da banda, interrompeu a apresentação para se manifestar. "Eu já sabia que eles iam entrar batendo. Eu já tinha visto. Ninguém estava fazendo nada. Já vi aqui de longe. Bate palma, people. Pronto. Constrangimento, aquele constrangimento", disse ele.

O BaianaSystem não se pronunciou sobre o ocorrido em suas redes sociais.