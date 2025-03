Fantasias de Fernanda Torres e Oscar viram hit de carnaval

Em meio aos bloquinhos de carnaval, uma fantasia impera: a de Fernanda Torres indicada ao prêmio de melhor atriz - e para os mais otimistas, já vencedora - do Oscar.

Máscaras com o rosto da atriz, reproduções da postagem oficial do Oscar sobre a indicação de Fernanda, pikachus (em referência a quando ela disse que se sentia o personagem de desenho animado com tanta exposição) e personagens icônicos da sua carreira, como a Fátima, de Tapas e Beijos e a Vani, de Os Normais, ganharam as ruas.

No Pernambuco, até mesmo um tradicional boneco de Olinda foi criado em homenagem à atriz.

Protagonista do filme Ainda Estou Aqui, que também concorre a melhor filme internacional e melhor filme, na principal premiação do cinema mundial, a atriz ganhou popularidade desde a indicação e se tornou tema deste carnaval, principalmente porque a cerimônia do Oscar acontece neste domingo, 2, em meio ao feriado.