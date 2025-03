Exército indiano conclui resgate de avalanche que deixou 8 mortos no Himalaia

O Exército indiano encontrou neste domingo (2) o corpo do último trabalhador desaparecido após uma avalanche de neve no estado de Uttarakhand, no norte do país, o que eleva para oito o balanço definitivo de vítimas fatais, e pôs fim às operações de resgate.

"As 54 pessoas [procuradas] foram resgatadas ou encontradas. É o fim das operações de resgate", declarou um responsável militar local, o tenente-coronel Manish Shrivastava.

A avalanche ocorreu na madrugada de sexta-feira, perto do vilarejo de Mana, na fronteira com a província chinesa do Tibete, quando os trabalhadores dormiam em contêineres de metal no acampamento situado a mais de 3.200 metros de altitude.

O Exército iniciou uma ampla operação de resgate que incluiu cães farejadores, seis helicópteros e um sistema de drones de detecção de objetos enterrados, em condições difíceis pela neve e temperaturas de até -12°C.

A maioria das pessoas que ficaram presas sob a neve pôde ser resgatada com vida, mas quatro delas sucumbiram aos ferimentos e os corpos de outras quatro foram resgatados neste domingo. Alguns dos feridos estão em estado grave.

"Foi como se os anjos de Deus tivessem vindo em nossa ajuda", declarou à AFP um dos sobreviventes, Anil. "Estávamos tão enterrados sob a neve que não tínhamos muitas esperanças de sair", contou por telefone do hospital.

"Quando olhamos pelas janelas dos contêineres, vimos toneladas de neve por todas as partes", detalhou. "Os tetos dos contêineres afundaram [...] nem todo o mundo conseguiu sair, alguns ficaram presos", acrescentou.

As avalanches e deslizamentos de terra são comuns nas regiões altas do Himalaia, sobretudo no inverno.

© Agence France-Presse