Entenda nova rodada de saques do FGTS a quem tem saque-aniversário

>>Valores até R$ 3 mil

? 6 de marc?o: nascidos em janeiro, fevereiro, marc?o e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS;

? 7 de marc?o: nascidos em maio, junho, julho e agosto;

? 10 de marc?o: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

>>Valores acima de R$ 3 mil

? Diferença entre os R$ 3 mil sacados em março e o restante do saldo bloqueado;

? 17 de junho: nascidos janeiro, fevereiro, marc?o e abril e nascidos em janeiro, fevereiro, marc?o e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS;

? 18 de junho: nascidos em maio, junho, julho e agosto;

? 20 de junho: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

>>O que é o saque-aniversário?

Criado em 2019 e em vigor desde 2020, o saque-aniversário permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário. Em troca, o trabalhador não poderá sacar o valor depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, apenas a multa rescisória de 40%.

A cada ano, o período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador.