Egito diz que plano de reconstrução de Gaza está pronto e estimula esforços para segunda fase do cessar-fogo

Por Jana Choukeir e Muhammad Al Gebaly

DUBAI (Reuters) - O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Badr Abdelatty, disse neste domingo que está pronto o plano do Egito para a reconstrução de Gaza, que garante a permanência dos palestinos em suas terras, e será apresentado num evento árabe de emergência no Cairo, na terça-feira.

Os Estados árabes, que rapidamente rejeitaram o plano do presidente Donald Trump para que os Estados Unidos assumissem o controle de Gaza e reassentassem os palestinos, estão lutando para chegar a um acordo sobre uma ofensiva diplomática para contrariar a ideia.

O plano de Trump, anunciado em 4 de fevereiro em meio a um frágil cessar-fogo entre Israel e o Hamas, pareceu recuar se afastar da política de longa data dos EUA para o Oriente Médio focada em uma solução de dois Estados e provocou raiva entre palestinos e nações árabes.

Abdelatty disse que o Egito procurará apoio e financiamento internacionais para o plano e enfatizou o papel crucial da Europa, particularmente no financiamento da reconstrução de Gaza.

"Teremos conversas intensas com os principais países doadores assim que o plano for adotado na próxima Cúpula Árabe", disse ele numa coletiva de imprensa com a Comissária da União Europeia para o Mediterrâneo, Dubravka Suica.

Neste domingo, Israel bloqueou a entrada de caminhões de ajuda em Gaza, à medida que aumentava o impasse sobre a trégua que interrompeu os combates nas últimas seis semanas. Abdelatty disse que o uso da ajuda como arma de punição coletiva não poderia ser permitido.

A primeira fase do frágil acordo de cessar-fogo expirou neste fim de semana. Abdelatty reafirmou o compromisso do Egito com o cessar-fogo originalmente acordado, que estava programado para passar para uma segunda fase. “Será difícil, mas com boa vontade e determinação política, pode ser alcançado”, disse ele.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse anteriormente que havia adotado uma proposta dos EUA para um cessar-fogo temporário em Gaza durante os períodos do Ramadã e da Páscoa.

Abdelatty disse que depois da cúpula de terça-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos estados membros da Organização de Cooperação Islâmica realizariam uma reunião urgente na Arábia Saudita para discutir como apresentar os planos.

“Garantiremos que os resultados da cúpula árabe sejam apresentados ao mundo da melhor maneira possível”, disse ele.