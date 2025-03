'Fácil de montar e até relaxante': por que Lego do Dobby faz sucesso?

O Guia de Compras UOL encontrou um item perfeito para os fãs e colecionadores da saga Harry Potter: o modelo Lego de Dobby, o elfo da casa. A recriação do personagem conta com 403 peças, que inclui acessórios clássicos do filme — e está com desconto de até 29%.

Segundo o fabricante, esse modelo de Lego possui cabeça, orelhas, braços e dedos posicionáveis, que facilitam ajustar o personagem em diferentes poses. Descubra mais características do produto e as avaliações de quem o comprou:

O que diz a Lego sobre o modelo?

Possui 403 peças;

Tem cerca de 19 cm de altura após montagem;

Com peças posicionáveis que podem ser ajustadas para criar diferentes poses;

Acompanha acessórios como o bolo "flutuante" da Tia Petúnia e o diário de Tom Riddle com a meia do Harry Potter;

A peça pode ser exibida em um suporte construído com peças com uma placa de identificação;

Recomendado para crianças acima de 8 anos.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o modelo de Lego tem mais de 2,4 mil avaliações, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores destacam como pontos positivos a qualidade do material, facilidade e diversão na montagem.

Demorei cerca de 2 horas para montar, mais ou menos. O tamanho dele é entre 19 a 20 cm (contando com a base). Simplesmente uma das melhores coisas que já comprei! Fernanda

Fácil de montar e até relaxante para a mente, o que acaba tornando a montagem mais divertida. Sérgio

O pedido chegou super rápido. O Lego é super legal, fácil, rápido e divertido. Ficou muito bem junto aos outros da minha coleção. Emir Fuad Antacli

Comprei para decoração, mas me diverti muito montando. Nunca tinha montado um personagem de Lego, é uma experiência deliciosa. Bruno Pedrozo

Pontos de atenção

As principais reclamações dos consumidores foram avarias na caixa e ausência de peças. Confira os comentários avaliativos:

Ele veio com a caixa toda amassada. Não sei se foi na hora da entrega que colocaram a caixa junto a ela. Ele foi montado, estava tudo certo. Só fiquei um pouco triste por causa da embalagem que veio toda amassada, entregar um presente assim é vergonhoso. Mas no final deu tudo certo. Andres Carvalho

Veio alguns dias após a compra. Era muito menor do que o esperado, mas se parece exatamente com a imagem dada. Calaya (Tradução da Amazon)

Ele é tão fofo! Foi divertido e fácil de fazer. A única reclamação é que faltam 2 peças pequenas. Fora isso, adorei. Sizzle (Tradução da Amazon)

