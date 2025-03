Creme 3 em 1 da Lola está por R$ 31: 'Dá para usar de diversas formas'

Com ingredientes como água de coco, frutas cítricas e manteiga de karitê, o creme de pentear "Milagre!", da Lola Cosmetics, é uma opção de tratamento multifuncional. Isso por que ele pode ser usado tanto como leave-in, creme de hidratação ou condicionador, segundo a marca.

E ele tem feito sucesso: são mais de três mil compras só no mês passado na Amazon. Mas será que vale mesmo a pena?



O produto vem em um pote de 450 g e é indicado para todos os tipos de cabelos (como cacheados ou lisos). Saiba mais detalhes adiante e o que diz quem já usou:

O que a Lola Cosmetics diz sobre esse creme de pentear?

Recomendado para uso diário;

Liberado para técnica de low e no poo (que evita produtos com sulfato e silicone);

Promove brilho, hidratação, condicionamento e controle de frizz;

3 em 1: hidratante, condicionador e creme para pentear;

Não deixa os cabelos pesados nem oleosos;

O que diz quem o comprou?

São mais de 16 mil avaliações desse creme de pentear na Amazon. Já a nota média fica em 4,6 (do total de cinco).

Cumpre com o que promete. É extremamente hidratante, dá uma ótima definição aos cachos (no meu caso, cabelo A/B) e um aroma bastante interessante (...). O creme é muito firme, então sua rentabilidade é grande.

Matheus

Com certeza, já usei uns dez potes desse produto. Se o seu cabelo é 3C e poroso, como o meu, vai amar. Ele é rico em óleos, deixando o cabelo com um aspecto de hidratado e bem cuidado. Vem em quantidade excelente e dura muito tempo, já que é necessária uma pequena quantidade para um resultado agradável.

Talita Moura

Produto maravilhoso. Dá para usar de diversas formas (como descrito na embalagem). Usei como máscara de hidratação e, desde o primeiro uso, já notei diferença, doa muito brilho e maciez para o cabelo. Gostei muito do cheiro, que fica no cabelo mesmo depois de dias (e de outra lavagem até). O pote é grande e vem bastante produto, vai durar muito.

Camila

Pontos de atenção

Entre as principais críticas, estão a de que o produto deixa o cabelo ressecado ou pesado.

Estava esperando testar algumas vezes para dar uma avaliação. Não esperava grande performance pelo preço, mas, por ser Lola, não imaginei que ia deixar meu cabelo tão ressecado.

Thais

O produto é bom, controla bem o frizz, mas senti que pesa um pouco no meu cabelo, que é ondulado.

Sabrine Rodrigues

Ótimo como creme de hidratação, mas, como de pentear, eu particularmente não curto...Quem prefere cremes leves, procure outra opção. Esse é denso, espuma e deixa o cabelo com aspecto de pesado se não enxaguar.

Jaqueline

