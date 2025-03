Cratera se abre em calçadão no litoral de SP e deixa 3 feridos; veja vídeo

Uma cratera se abriu na noite de ontem em um calçadão da praia de Gonzaguinha, em São Vicente, no litoral paulista, e deixou três pessoas feridas, segundo a prefeitura do município.

O que aconteceu

Momentos após a abertura da cratera, testemunhas compartilharam vídeos do local pelas redes sociais. Nas gravações, pessoas aparecem em torno do buraco, com ambulâncias em volta para o atendimento aos feridos, que passavam pela orla no momento em que o solo cedeu.

Engenheiros da prefeitura e Defesa Civil estiveram no local e identificaram rede de esgoto da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) rompida, segundo prefeito. Pelas redes sociais, Kayo Amado (Podemos) divulgou na madrugada de sábado para domingo um vídeo em que afirma que o rompimento foi o que "possivelmente provocou o desassoreamento do solo" e a abertura do buraco na orla.

Cedeu um pedaço do calçadão lá na orla da praia, estou monitorando desde às 11 da noite isso. (...) Por baixo [do buraco] é possível identificar que uma rede de esgoto está rompida, com um odor extremamente forte. Kayo Amado (Podemos), prefeito de São Vicente (SP)

Sabesp foi procurada pelo UOL, mas ainda não retornou. O texto será atualizado com eventuais manifestações da empresa.

Três pessoas que se acidentaram no local foram encaminhadas pelo SAMU ao pronto-socorro de São Vicente. Ainda segundo o prefeito, a Secretaria de Saúde do município informou que os feridos foram atendidos pela equipe da unidade de saúde e se encontram em "situação estável".

Defesa Civil e GCM isolaram o local, com apoio dos agentes de trânsito, ainda na noite de ontem. Por fim, Kayo Amado informou que as equipes municipais "estão atuando e empenhadas em solucionar o caso, apurar e cobrar responsabilidades e resolver a situação".