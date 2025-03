Copa de esqui cross-country: Cristian Ribera vence título geral

O brasileiro Cristian Ribera conquistou o título geral da temporada 2024/2025 da Copa do Mundo de esqui cross-country graças às duas medalhas de ouro alcançadas na etapa de Steinkjer (Noruega) da modalidade, que foi disputada entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março.

"Estou muito feliz, muito orgulhoso. Sempre foi um sonho alcançar isso. Quero agradecer muito a quem faz parte deste trabalho de dez anos. Estou muito contente de trazer mais esta conquista para o Brasil. A temporada foi muito boa, tive tempo de me recuperar de uma lesão no ombro e estava em boa forma desde as primeiras corridas", declarou o atleta rondoniense.

Notícias relacionadas:

Cristian Ribera ficou com o título geral da temporada após conquistar a medalha de ouro na prova do sprint e triunfar na disputa dos 10 quilômetros.

"O Cristian fez uma temporada incrível, subindo ao pódio em todas as provas da competição. Uma performance realmente extraordinária, que mostra a excelente forma que ele está e o excelente trabalho que toda a equipe técnica vem realizando para ele poder performar nesse nível. Desde o planejamento dos treinos à seleção e preparação dos skis para competições, passando pelo trabalho da fisioterapia e psicologia", declarou o coordenador da equipe brasileira de esqui cross country paralímpico, Leandro Ribela.