Confira a agenda dos blocos de rua de São Paulo na segunda de carnaval

As ruas da capital paulista recebem nesta segunda-feira (3) uma série de blocos de carnaval. Entre os destaques estão A Espetacular Charanga do França, com início às 9h e fim às 14h, no bairro de Santa Cecília.

Fundada em 2013 por Thiago França, tornou-se um dos ícones da expressão cultural por meio do carnaval. A banda surgiu para explorar novas vertentes da música através dos instrumentos de sopro e percussão, unindo influências do jazz e tradições afro-brasileiras.

Fundado em 1947 é caracterizado como um dos mais antigos da capital paulista, levando o samba, marchinhas e sambas-enredo da escola de samba Vai-Vai para foliões de todas as idades.

O trajeto do bloco será: rua Treze de Maio, rua Conselheiro Carrão, rua Almirante Marques de Leão, rua Una, rua Rocha, praça 14 Bis, rua Manuel Dutra, rua Maria José, avenida Brigadeiro Luis Antonio, rua Major Diogo, rua Santo Antônio, rua Treze de Maio, rua Conselheiro Carrão. A dispersão é às 20h.

Em Moema, a partir das 13h até às 18h, o Filhos de Gil, fundado em 2017 para homenagear a vida e as músicas de Gilberto Gil, levando para as ruas ritmos como ijexá, samba e baião, tará em seu repertório clássicos como Sítio do Picapau Amarelo, Palco, Toda Menina Baiana, Realce e muitas outras canções.

Às 14h, o bloco Eu Sou Do Axé percorre rua Augusta, rua Matias Aires, rua Martins Fontes e a rua Álvaro de Carvalho, das 14h às 18h divulgando e inovando o cenário do cancioneiro afro popular brasileiro. Esse bloco leva às ruas novos valores culturais nos segmentos afro brasileiro.

Ibirapuera

Na região do Ibirapuera, a animação começa às 10h com o Vou de Táxi. Criado com o objetivo de lembrar os hits da década de 90, o bloco foi formado em 2014 e se tornou tradicional. O trajeto será pela avenida Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras. A dispersão é às 18h.

Às 11h chega o cantor Michel Teló comandando o bloco Bem Sertanejo!, combinando a música caipira com o carnaval, Michel leva para o repertório os maiores sucessos da sua carreira como Ai Se Eu Te Pego, Fugidinha e Humilde Residência. A dispersão é às 16h.O trajeto será: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras.

Às 13h a região recebe duas atrações. O Bloco da Pabllo, na avenida Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras, o bloco vem para ser uma grande manifestação de amor livre e aceitação e um encontro de pessoas de todas as idades e gêneros para celebrar a diversidade. Com dispersão às 18h.

Já o Bloco da Pocah traz ritmos do funk e do pop. Durante as três horas de apresentação, a cantora carioca Pocah canta seus maiores sucessos, no Obelisco do Ibirapuera. O bloco encerra às 18h.

São Paulo (SP), 02/03/2025 - Bloco do Fuá desfila na rua Rui Barbosa vindo do Bixiga, em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil - Rovena Rosa/Agência Brasil

Domingo

No domingo, os destaques foram o Urubó, na Freguesia do Ó. Fundado em 2010, o bloco foi criado para alegrar as ruas da Freguesia do Ó durante o carnaval. O desfile é guiado ao som da batucada da bateria e da empolgação dos foliões, que vão até o largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215.

Já o bloco BenJores, na Vila Madalena, faz uma viagem pelas ruas do Rio de Janeiro em São Paulo, trazendo as músicas do cantor carioca Jorge Ben Jor para levar os foliões a uma jornada repleta de ritmo, cor e alegria.

Na Consolação, o bloco Bota Pra Ferver é marcado pelas cores vibrantes, as fantasias ousadas e os adereços criativos que fazem parte da identidade do bloco, guiado pelos hits do do axé, pagode, sertanejo e pop.

No Butantã, o tradicional Ritaleena homenageou a cidade de São Paulo e a cantora Rita Lee. Também já tradicional no carnaval paulista, o desfile mistura os eternos sucessos da cantora com o ritmo do carnaval.

Baseado na arte e na preservação da cultura de matriz africana e afro-brasileira para empoderar mulheres no enfrentamento do racismo, machismo e lesbofobia, o bloco Ilú Obá De Min trouxe uma proposta estética e musical de libertação, com roupas que resgatam a memória histórica de longe, cantos, batuques e danças que exercitam toda a corporeidade. O bloco desfilou na Barra Funda.