Com público estimado em 120 mil pessoas, Bloco Areia desfila no Rio

Misturando samba e música popular brasileira (MPB), o Bloco Areia desfila neste domingo (2) pela orla do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. O público estimado pelos organizadores é de 120 mil pessoas.

O Areia começou com uma brincadeira entre amigos que jogavam vôlei em frente ao Posto 12, no Leblon.

Notícias relacionadas:

Abreviação

"Todo ano a gente ia para um hotel fazenda e, numa dessas viagens, de noite a gente começou a bater umas latas, uns baldes. No dia seguinte, na piscina, decidimos fundar a agremiação", conta o presidente do bloco, Eduardo Maia.

O primeiro desfile foi em 2003. O nome é, na verdade, uma abreviação de Associação Recreativa e Etílica Independente dos Amigos da Rede do Aloísio, em referência ao local onde está instalada a rede de vôlei.

"Isso aí não é um nome de bloco. A gente começou a ver as iniciais e ficava Areiará. Mas já que estamos na praia, jogando vôlei, vira Areia", explica Maia.

Além do Areia, outros 50 blocos divertem os foliões neste domingo, no Rio, entre eles, o Cordão do Boitatá e Marcha Nerd, no centro da cidade, e Simpatia é Quase Amor, em Ipanema.

Há ainda opções nas zonas norte (Piranhas da Senador Nabuco, de Vila Isabel; Bonecas Deslumbradas de Olaria; e Xodó da Piedade e oeste (Buda da Barra, na Barra da Tijuca; Arrastão, da Barra de Guaratiba; e Virilha de Minhoca, em Bangu).