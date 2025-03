'Coalizão dos dispostos' apresentará plano de paz para a Ucrânia aos EUA, diz Starmer, do Reino Unido

Por Elizabeth Piper e Kate Holton e Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse no domingo que os líderes europeus concordaram em elaborar um plano de paz para a Ucrânia para levar aos Estados Unidos, um passo vital para que Washington possa oferecer garantias de segurança que Kiev diz serem vitais para deter a Rússia.

Em uma cúpula em Londres, apenas dois dias depois que Volodymyr Zelenskiy entrou em conflito com o presidente dos EUA, Donald Trump, e interrompeu uma visita a Washington, os líderes mundiais ofereceram uma forte demonstração de apoio ao presidente ucraniano e prometeram fazer mais para ajudar sua nação.

Os líderes europeus concordaram que devem gastar mais em defesa para mostrar a Trump que o continente pode se proteger e, com muitas nações lutando com as finanças públicas já sobrecarregadas, o chefe da Comissão Europeia sugeriu que o bloco poderia flexibilizar suas regras sobre dívidas.

Starmer, que recebeu um Zelenskiy visivelmente abalado no sábado com um abraço caloroso, disse que a Grã-Bretanha, a Ucrânia, a França e algumas outras nações formariam uma "coalizão dos dispostos" e elaborariam um plano de paz para levar a Trump. Ele não mencionou quais outras nações, mas disse que mais países estavam dispostos a participar.

"Estamos em uma encruzilhada da história hoje", disse Starmer. "Este não é um momento para mais conversas. É hora de agir. É hora de assumir a liderança e de nos unirmos em torno de um novo plano para uma paz justa e duradoura."

Depois que a discussão de Trump com Zelenskiy no Salão Oval levantou o temor de que os EUA retirassem o apoio à Ucrânia e, em vez disso, impusessem um plano de paz negociado com a Rússia, a Europa está se esforçando para garantir que Kiev não seja excluída de nenhuma negociação.

Para isso, vários líderes disseram que precisam aumentar os gastos com defesa - algo que poderia ajudar a trazer Trump a oferecer uma garantia de segurança dos EUA em caso de paz.

"Após um longo período de subinvestimento, agora é de extrema importância aumentar o investimento em defesa por um período prolongado", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aos repórteres.

"Os Estados membros precisam de mais espaço fiscal para aumentar os gastos com defesa", disse ela, acrescentando que a Europa precisa transformar "a Ucrânia em um porco-espinho de aço que seja indigesto para invasores em potencial".

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, disse que os líderes concordaram que a Europa precisa assumir mais responsabilidades e começar a arcar com o ônus de "mais gastos em seus orçamentos de defesa dentro da OTAN".

Ele acrescentou que todos os líderes concordaram que devem manter laços estreitos com os EUA.

FALTA DE ARMAMENTO, ESTOQUES

Sem o armamento e a profundidade dos estoques de munição dos EUA, a Europa espera convencer Trump de que pode se defender, mas que a Rússia só aderirá a um acordo de paz com o apoio dos Estados Unidos.

As conversas com os EUA têm se concentrado no fato de Washington fornecer o chamado "backstop" para um papel de manutenção da paz europeu, possivelmente na forma de cobertura aérea, inteligência e vigilância e uma ameaça maior, ainda não especificada, caso o presidente russo Vladimir Putin tente novamente tomar mais território.

Mas, para obter qualquer acordo de Trump, é fundamental que as nações europeias aumentem os gastos com defesa e sinalizem que participarão de qualquer função de manutenção da paz - algo que Starmer reconheceu ser difícil de obter unanimidade.

Starmer aumentou os gastos com defesa antes de sua visita a Washington na semana passada, e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse que alguns líderes europeus haviam estabelecido, em particular, novos planos de gastos com defesa na reunião, mas ele se recusou a dar detalhes.

"VISÃO INCÔMODA"

Desde que retornou à Casa Branca, em janeiro, Trump alterou a política dos EUA em relação à guerra de três anos, colocando em dúvida o apoio militar e político à Ucrânia - e à Europa - e pondo fim ao isolamento de Moscou.

Ele pegou a Europa de surpresa ao ligar para Putin sem avisar e enviar uma delegação à Arábia Saudita para conversar com a Rússia sem incluir a Ucrânia ou a Europa. Trump sugeriu falsamente que Kiev era responsável por iniciar a guerra e, na sexta-feira, criticou Zelenskiy por não ser grato pela ajuda dos EUA.

A briga de Zelenskiy com Trump na sexta-feira encerrou uma semana em que a Europa parecia estar em uma posição melhor em seu esforço para incentivar Trump a continuar oferecendo apoio à Ucrânia após visitas cordiais a Washington do presidente francês Emmanuel Macron e de Starmer.

Starmer descreveu a discussão entre Zelenskiy e Trump no Salão Oval como uma situação desconfortável, mas estava ansioso para levar a conversa adiante, oferecendo-se como um intermediário entre a Europa e os Estados Unidos.

Em mais uma demonstração de apoio ao líder ucraniano, Zelenskiy voou mais tarde para encontrar o Rei Charles em sua residência particular no leste da Inglaterra.

Em um sinal das relações ainda frágeis entre Washington e Kiev, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz, disse à CNN no domingo que os EUA precisam de um líder ucraniano que esteja disposto a garantir uma paz duradoura com a Rússia, mas que não está claro se Zelenskiy está preparado para isso.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, também elogiou a abordagem de "bom senso" de Trump e acusou os países europeus de tentarem prolongar o conflito, apoiando Zelenskiy "com suas baionetas na forma de unidades de manutenção da paz".

Starmer disse que os líderes no domingo também concordaram em trabalhar para garantir que Kiev esteja na mesa de quaisquer negociações de paz e aumentar as capacidades de defesa do próprio país.

"A Europa deve fazer o trabalho pesado, mas para apoiar a paz em nosso continente, e para ter sucesso, esse esforço deve ter um forte apoio dos EUA", disse Starmer em uma coletiva de imprensa.

(Redação de Elizabeth Piper; reportagens adicionais de Andreas Rinke em Berlim e Guy Faulconbridge em Moscou; edição de Barbara Lewis, William Maclean)