Carnaval 2025: confira os blocos de rua do Rio neste domingo

Em mais um dia de carnaval, 54 blocos agitam as ruas do Rio de Janeiro neste domingo (2). Além dos blocos tradicionais, acontece o desfile do Divinas Tretas, bloco LGBTQIAPN+ com concentração na Praia do Flamengo, a partir das 8h.

Em continuidade aos desfiles das escolas de samba, também acontecem neste domingo as apresentações do Grupo Especial, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

A primeira agremiação a competir é a Unidos de Padre Miguel , com o enredo Egbé Iyá Nassô. No carnaval de 2024, a escola foi vencedora da Série Ouro, retornando à elite do carnaval após 52 anos.

Confira a lista de blocos oficiais deste domingo (2):

- A.R.B.C. Império da Folia

Horário: 16h

Endereço: Largo do Machado - Catete

- Agytoê

Horário: 16h

Endereço: Praça Cardeal Câmara, 71 - Centro

- Alegria de Palmares

Horário: 15h

Endereço: R. Soldado Elias de Sousa, 22 - Paciência

- Arteiros da Glória

Horário: 16h

Endereço: R. da Glória, 190 - Glória

- Banda do Bairro de Fátima

Horário: 10h

Endereço: Av. Nossa Sra. de Fátima, 88 - Centro

- Banda do Lidinho Copacabana

Horário: 16h

Endereço: Praça do Lido - Copacabana

- Banda do Lido Copacabana

Horário: 13h

Endereço: Av. Atlântica, 2150 - Copacabana

- Banda do Recreio

Horário: 14h

Endereço: Av. Lúcio Costa, 10 - Recreio dos Bandeirantes

- Bangalafumenga

Horário: 9h

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, altura do Monumento aos Pracinhas - Glória

- Bloco 442

Horário: 7h

Endereço: Largo São Francisco da Prainha, 5 - Saúde

- Bloco Areia

Horário: 7h

Endereço: Av. Delfim Moreira - Leblon

- Bloco Balanço do Pinto

Horário: 17h

Endereço: R. Pinto de Figueiredo, 26 - Tijuca

- Bloco Batikum Afro

Horário: 15h

Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira

- Bloco Bonecas Deslumbradas de Olaria

Horário: 16h

Endereço: Rua Conselheiro Paulino, 567 - Olaria

- Bloco Buda da Barra

Horário: 9h

Endereço: Av. Lúcio Costa, 3646 - Barra da Tijuca

- Bloco Carnavalesco Bambas do Curuzu

Horário: 16h

Endereço: R. Curuzu - São Cristóvão

- Bloco Carnavalesco Cabrito Mamador

Horário: 13h

Endereço: Estr. do Dendê, 213 - Tauá

- Bloco Carnavalesco Perereca do Grajaú

Horário: Praça Edmundo Rêgo - Grajaú

Endereço: 16h

- Bloco Carnavalesco Suvaco do Gato

Horário: 11h

Endereço: R. Srg. Newton Nascimento, 33 - Paciência

- Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade

Horário: 14h

Endereço: R. João Pinheiro, 171 - Piedade

- Bloco Gargalhada

Horário: 16h

Endereço: Blvd. 28 de Setembro, 200 - Vila Isabel

- Bloco Piranha Porra Loka

Horário: 14h

Endereço: Travessa do Desterro, 7 - Pedra de Guaratiba

- Bloco Tchetcheca

Horário: 16h

Endereço: R. Pernambuco, 179 - Engenho de Dentro

- Bloco Toca Rauuul

Horário: 13h

Endereço: Praça Tiradentes - Centro

- Bloco Toma Uma

Horário: 18h

Endereço: Praia Dr. Aristão, 88 - Paquetá

- Charanga Talismã

Horário: 7h

Endereço: Av. Meriti, 18 - Vila Kosmos

- Clube do Samba Enredo

Horário: 10h

Endereço: Praça da Bandeira, 43 - Praça da Bandeira

- Cordão da Tia Juca

Horário: 14h

Endereço: Pr. Saenz Peña, 344 - Tijuca

- Cordão do Boitatá

Horário: 11h

Endereço: Largo do Paço - Centro

- Coroinha

Horário: 15h

Endereço: Rua Barros de Alarcão, 230 - Pedra de Guaratiba

- Divinas Tretas

Horário: 8h

Endereço: Praia do Flamengo, 340 - Flamengo

- É Tudo Ou Nada

Horário: 9h

Endereço: R. Capistrano de Abreu, 43 - Botafogo

- Empolga Às 9

Horário: 13h

Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 1 - Leme

- Fregobloco

Horário: 9h

Endereço: Estr. dos Três Rios, 271 - Freguesia

- G.R.B.C. Arrasta Sepetiba

Horário: 15h

Endereço: Praça Washington Luís, 44 - Sepetiba

- G.R.B.C. Arrastão de Guaratiba

Horário: 10h

Endereço: Estr. da Vendinha, 871 - Barra de Guaratiba

- G.R.B.C. Asa Temperada

Horário: 12h

Endereço: Estrada do Pacuí, 892 - Vargem Grande

- G.R.B.C. Badalo de Santa Teresa

Horário: 17h

Endereço: R. Monte Alegre, 306 - Santa Teresa

- G.R.B.C. Cultural Zimbauê

Horário: 14h

Endereço: Praia da Guanabara, 1 - Ilha do Governador

- G.R.B.C. Mau Mau do Bangu

Horário: 15h

Endereço: R. Minuanos - Bangu

- G.R.B.C. Tô Nem Aí

Horário: 17h

Endereço: R. Wilson Souza Pinheiro - Paciência

- G.R.B.C. Peru do Méier

Horário: 14h

Endereço: R. Manuela Barbosa, 12 - Méier

- G.R.B.C. Piranhas de Vila Isabel

Horário: 17h

Endereço: Blvd. 28 de Setembro, 226 - Vila Isabel

- G.R.B.C. Se Tu Fô Eu Vô

Horário: 16h

Endereço: R. Avaré, 523 - Campo Grande

- G.R.B.C. Vem Que Eu Te Abraço

Horário: 17h

Endereço: R. C, 215 - Padre Miguel

- G.R.B.C. Vermelho & e Branco da Z-10

Horário: 9h

Endereço: R. Alexandre Rosa, 1 - Cacuia

- G.R.B.C. Virilha de Minhoca

Horário: 17h

Endereço: R. Fonseca, 798 - Bangu

- Lama o Bloco

Horário: 16h

Endereço: R. da Floresta, 905 - Sepetiba

- Laranjada Samba Clube

Horário: 7h

Endereço: Laranjeiras, Rio de Janeiro

- Marcha Nerd

Horário: 12h

Endereço: Largo São Francisco de Paula, 49 - Centro

- Que Merda É Essa

Horário: 8h

Endereço: Rua Garcia d'Avila, 173 - Ipanema

- Quer Swingar Vem Pra Cá

Horário: 11h

Endereço: Praça Barão de Drummond - Vila Isabel

- Simpatia É Quase Amor

Horário: 14h

Endereço: R. Teixeira de Melo, 37 - Ipanema

- Vou Te Pescar

Horário: 12h

Endereço: R. C Dois Conjunto Iapi Pe Miguel, 138 - Padre Miguel

* Estagiária sob supervisão de Vinícius Lisboa