Canadá estenderá o crédito fiscal para exploração mineral por mais dois anos, diz ministro

O Canadá estenderá o crédito fiscal sobre exploração mineral por mais dois anos, como parte da iniciativa do governo de apoiar o investimento em projetos de exploração, energia e recursos naturais, disse o Ministro de Recursos Naturais, Jonathan Wilkinson, no domingo.

O crédito fiscal para exploração mineral é uma ferramenta do mercado de capitais que oferece aos investidores um crédito fiscal de 15% para investir em ações de fluxo de empresas de mineração menores. Ele deveria expirar em 31 de março.

Wilkinson disse que a prorrogação é para garantir que o setor de mineração tenha as ferramentas para levantar capital para projetos de exploração. A medida também é uma tentativa do governo de fornecer às empresas uma fonte alternativa de capital à China.

O Canadá tem mantido uma postura rígida contra investimentos de empresas estatais chinesas em empresas de mineração nacionais. Pediu a pelo menos cinco empresas que retirassem investimentos de empresas estatais chinesas em empresas listadas no Canadá.

"Havia um certo grau de ansiedade por parte do setor, especialmente dos juniores (empresas de exploração), quanto à renovação do acordo", disse Wilkinson em uma entrevista.

Espera-se que a prorrogação forneça 110 milhões de dólares canadenses (US$ 76,05 milhões) para apoiar o investimento em exploração mineral, acrescentou.

A prorrogação será anunciada durante a conferência anual da Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) em Toronto, uma das maiores reuniões do mundo de empresas de mineração e seus financiadores, que começa no domingo.

As mineradoras estão se preparando para uma possível guerra comercial na América do Norte desencadeada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que está ameaçando impor uma tarifa de 25% sobre a maioria dos produtos canadenses.

As mineradoras também estão atentas a controles mais rígidos sobre a exportação de minerais essenciais da China. Wilkinson disse que o Canadá apresentou uma parceria mutuamente benéfica para os EUA, oferecendo a Washington um suprimento seguro de minerais essenciais, como germânio e gálio.

"Há tipos específicos de minerais essenciais que o Canadá possui e que a China tem fornecido em grandes quantidades para os Estados Unidos, e que agora eles proibiram a exportação para os Estados Unidos", disse ele.

Wilkinson disse que seu argumento para as autoridades americanas é que é muito melhor falar sobre como os EUA e o Canadá podem se ajudar mutuamente. O Canadá preparou medidas retaliatórias para o caso de Trump continuar com as tarifas sobre o Canadá e o México.

Embora o Canadá possa não impor um imposto de exportação sobre metais na primeira rodada de suas medidas contra-tarifárias, está considerando a possibilidade de impor um imposto sobre commodities como zinco, cobre e níquel no futuro.

"Essa pode não ser a primeira ordem do dia, mas certamente essas são ferramentas na caixa de ferramentas canadense e não estamos retirando nenhuma ferramenta agora", disse Wilkinson.

($1 = 1,4465 dólares canadenses)

