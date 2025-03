Brighton elimina Newcastle da Copa da Inglaterra na prorrogação

O Brighton se classificou neste domingo (2) para as quartas de final da Copa da Inglaterra, ao vencer o Newcastle por 2 a 1, graças a um gol na prorrogação.

O experiente atacante Danny Welbeck, ex-Manchester United e Arsenal, decidiu a partida com um chute certeiro no minuto 114.

No tempo normal, o sueco Alexander Isak abriu o placar para o Newcastle (22') e Yankuba Minteh empatou para o Brighton (44').

Wellbeck (34 anos), que já havia marcado contra o Newcastle no Campeonato Inglês em outubro (1 a 0), também no estádio de St. James' Park, mantém assim vivo o sonho do Brighton de conquistar o primeiro grande título de sua história.

"É incrível conseguir o gol da vitória. Meu time fez um jogo solidário e muitas coisas funcionaram para nós hoje. Tivemos altos e baixos, mas superamos. Estou orgulhoso dos meus companheiros" Declarou Wellbeck à emissora ITV.

Por outro lado, o Newcastle sofre uma grande decepção e agora terá que virar a chave para a final da Copa da Liga Inglesa, no dia 16 de março, contra o Liverpool.

O outro jogo de oitavas de final da Copa da Inglaterra disputado neste domingo será entre Manchester United e Fulham. Na segunda-feira, dois times da primeira divisão vão se enfrentar por uma vaga nas quartas: Nottingham Forest e Ipswich Town.

-- Resultados e programação das oitavas de final da Copa da Inglaterra:

- Sexta-feira:

(+) Aston Villa (1ª) - Cardiff City (2ª) 2 - 0

- Sábado:

(+) Crystal Palace (1ª) - Millwall (2ª) 3 - 1

(+) Preston NE (2ª) - Burnley (2ª) 3 - 0

(+) Bournemouth (1ª) - Wolverhampton (1ª) 1 - 1 (5-4 nos pênaltis)

(+) Manchester City (1ª) - Plymouth Argyle (2ª) 3 - 1

- Domingo:

Newcastle (1ª) - (+) Brighton (1ª) 1 - 2 após prorrogação

(13h30) Manchester United (1ª) - Fulham (1ª)

- Segunda-feira:

(16h30) Nottingham Forest (1ª) - Ipswich Town (1ª)

(+): classificados para as quartas de final.

