Bloco termina com tumulto envolvendo PMs e foliões em Juiz de Fora (MG)

Do UOL, no Rio

Um bloco voltado para o público LGBTQIA+ terminou com um tumulto envolvendo policiais militares e foliões numa praça no centro de Juiz de Fora (MG), na noite de ontem.

O que aconteceu

Vídeos publicados em redes sociais mostram pessoas passando mal, no chão da Praça Antônio Carlos, após a PM ter usado spray de pimenta para dispersar o Bloco da Benemérita. Vários foliões, inclusive crianças, sofreram com os efeitos do gás.

Organizadores algemados. Outras imagens publicadas no Instagram mostram dois organizadores do bloco, Gustavo Santos e a cantora MC Xuxu, que são pessoas trans, sendo levados algemados para a delegacia. Durante uma discussão, Gustavo foi atingido por um bastão de um PM e ficou ferido na cabeça.

Rapaz é agredido. Um vídeo publicado em redes sociais também mostra um jovem sendo chutado por um PM, mesmo sem apresentar reação.

Três pessoas são detidas e liberadas. Segundo a assessoria de imprensa da PM de Minas Gerais, além de Gustavo e MC Xuxu, um homem, cuja identidade não foi divulgada, também foi conduzido à delegacia porque teria atirado uma garrafa contra um policial. A Polícia Civil afirmou que eles foram soltos após se comprometerem a comparecer em juízo em data agendada.

Polícia alega que tumulto começou durante tentativa de prisão. Segundo a assessoria de imprensa da corporação, o tumulto teria começado após os policiais tentarem prender um homem que estaria armado, no meio da multidão. O suspeito, que teria fugido, teria sido protegido por outros foliões, segundo o relato dos agentes.

Policiais também alegaram que havia uso de drogas e venda de bebidas alcoólicas a menores no local. Ainda de acordo com a PM, durante a confusão um ônibus teve um vidro quebrado por um folião.

Cantora diz que não havia tumulto. Em nota, MC Xuxu afirmou que não havia confusão quando os policiais começaram a lançar o spray de pimenta.

Fomos surpreendidos pela ação da Polícia Militar. O palco foi um dos primeiros alvos do ataque, atingindo crianças e mulheres que ali estavam. A praça que outrora estava tomada por alegria parecia um cenário de guerra. Pessoas convulsionando e famílias pedindo socorro.

MC Xuxu - cantora

A polícia também alega que a cantora MC Xuxu teria incitado o público contra os agentes, motivo de ela ter sido detida. Ela afirma que somente pediu "para que todos se retirassem com cuidado diante da violência policial".

Um vídeo publicado no Instagram mostra uma fala da cantora com a praça já bastante vazia após o tumulto. "Quando precisava não tinha polícia. Agora, cheio de crianças aqui, vocês jogam spray de pimenta. Acabou o bloco, até o ano que vem, se cuidem, não tem como continuar o bloco com uma polícia truculenta dessa".

Prefeitura e ministério se manifestam

O Ministério dos Direitos Humanos publicou uma nota hoje repudiando a ação da PM. "As cenas de crianças, mulheres e jovens machucados e deitados no chão demonstram a ação desproporcional da polícia. A Ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania já foi acionada para acompanhar as investigações e apurar possíveis abusos".

"Uso deplorável da violência". A Prefeitura de Juiz de Fora também se manifestou contra a ação dos PMs. "Foliões e suas famílias, inclusive crianças, foram vítimas do uso de gás de pimenta e violência desproporcional, o que levou inclusive muitas pessoas a procurarem o serviço de saúde", completou.