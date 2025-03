A produção industrial da China em fevereiro atinge a maior alta em três meses, mas a guerra tarifária dos EUA obscurece as perspectivas

Por Joe Cash

BEIJING (Reuters) - A atividade industrial da China expandiu-se no ritmo mais rápido em três meses em fevereiro, uma vez que os novos pedidos e os volumes de compra mais altos levaram a um aumento sólido na produção, segundo uma pesquisa oficial de fábrica divulgada no sábado.

A leitura deve tranquilizar as autoridades de que as novas medidas de estímulo lançadas no final do ano passado estão ajudando a sustentar uma recuperação irregular na segunda maior economia do mundo, antes de a China realizar sua reunião parlamentar anual a partir de 5 de março.

Ainda não se sabe se a recuperação pode ser sustentada em meio a uma guerra comercial que foi iniciada pela primeira leva de tarifas punitivas do presidente dos EUA, Donald Trump.

O índice oficial dos gerentes de compras (PMI) subiu de 49,1 no mês anterior para 50,2 em fevereiro, o maior valor desde novembro, superando as previsões dos analistas em uma pesquisa da Reuters de 49,9. O PMI não manufatureiro, que inclui serviços e construção, subiu de 50,2 em janeiro para 50,4.

Espera-se que os formuladores de políticas chineses anunciem metas econômicas e novos apoios de políticas na próxima semana, no encontro de alto nível em Pequim, no qual os investidores também ficarão atentos a sinais de mais apoio ao setor imobiliário em dificuldades e às incorporadoras locais endividadas.

A economia chinesa de US$ 18 trilhões atingiu a meta de crescimento do governo de "cerca de 5%" em 2024, embora de forma desigual, com as exportações e a produção industrial superando em muito as vendas no varejo, enquanto o desemprego permaneceu persistentemente alto.

Espera-se que Pequim mantenha a mesma meta de crescimento para este ano, mas os analistas estão incertos quanto à rapidez com que os formuladores de políticas podem reanimar a demanda lenta, especialmente devido à intensificação das tensões comerciais com os EUA.

"Como os dados do PMI são medidos mês a mês, eles podem ser afetados por fatores sazonais relacionados ao Festival da Primavera em janeiro e fevereiro", disse Zhang Zhiwei, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

"Os dados do setor industrial estão relativamente estáveis", acrescentou ele, com a ressalva de que uma avaliação mais precisa só seria possível após a divulgação de outros dados. A China divulgará os dados comerciais de janeiro-fevereiro em 7 de março.

Os dados do National Bureau of Statistics mostraram que os novos pedidos de exportação, os preços de fábrica e o nível de emprego permaneceram em território negativo no mês passado, mas a contração foi mais lenta.

O nível de emprego ainda atingiu um recorde de 22 meses.

ENFRENTAMENTO DE CHOQUES EXTERNOS

Para sustentar o crescimento e combater as crescentes pressões externas, os formuladores de políticas prometeram maiores gastos fiscais, maior emissão de dívidas e mais flexibilização monetária.

As principais autoridades do Partido Comunista Chinês se reuniram na sexta-feira e prometeram tomar medidas para prevenir e resolver quaisquer choques externos na economia da China, informou a mídia estatal.

A reunião do Politburo ocorreu um dia depois de Trump ter dito que aplicaria uma tarifa extra de 10% sobre os produtos chineses em 4 de março, além da tarifa de 10% que ele impôs em 4 de fevereiro por causa da crise dos opioides de fentanil, para pressionar Pequim a fazer mais para impedir o tráfico da droga mortal.

Isso resultaria em uma tarifa cumulativa de 20%, que ainda é menor do que os 60% que ele ameaçou durante a campanha.

O Ministério do Comércio da China disse na sexta-feira que espera voltar às negociações com os Estados Unidos o mais rápido possível, alertando que se isso não for feito, poderá haver retaliação.

Analistas consultados pela Reuters estimaram que o PMI Caixin do setor privado subiu 50,3, de 50,1 em janeiro. Os dados serão divulgados em 3 de março.

(Reportagem de Joe Cash; edição de Muralikumar Anantharaman)