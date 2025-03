Zelenskiy recebe calorosas boas-vindas no Reino Unido após confronto com Trump

Por Sachin Ravikumar

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, cumprimentou o presidente Volodymyr Zelenskiy com um abraço caloroso no sábado, depois que o líder ucraniano voou para Londres para conversas após seu confronto na Casa Branca com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Em uma reunião extraordinária no Salão Oval na sexta-feira, Trump ameaçou retirar o apoio à Ucrânia, três anos depois que a Rússia invadiu seu vizinho menor.

Em Londres, uma multidão aplaudiu quando Zelenskiy chegou para conversar com Starmer em seu escritório em Downing Street, antes de uma cúpula de líderes europeus da qual o presidente ucraniano participará no domingo para discutir um plano de paz para a Ucrânia.

"Espero que você tenha ouvido alguns dos aplausos na rua. Esse é o povo do Reino Unido saindo para demonstrar o quanto o apoia (...) e nossa absoluta determinação em apoiá-lo", disse Starmer a ele.

Starmer disse a Zelenskiy que ele tinha "total apoio de todo o Reino Unido".

"Estamos com você e com a Ucrânia pelo tempo que for necessário", disse Starmer.

Outros líderes europeus também emitiram mensagens de apoio a Zelenskiy e à Ucrânia após sua reunião com Trump, destacando as diferenças entre os aliados tradicionais dos Estados Unidos e da Europa sobre a guerra desde que Trump voltou ao cargo.

Starmer conversou com Trump e Zelenskiy na sexta-feira, e o presidente francês Emmanuel Macron também visitou Trump em Washington nesta semana.

Zelenskiy também deve se encontrar com o rei Charles no domingo. O jornal britânico Sun disse que a reunião seria realizada na propriedade do monarca em Sandringham, no leste da Inglaterra.

"Estou muito feliz que Sua Majestade o Rei tenha aceitado meu encontro amanhã", disse Zelenskiy a Starmer no início da reunião.

A Grã-Bretanha tem apoiado a Ucrânia e Charles já havia expressado seu apoio a Zelenskiy, falando sobre a "determinação e força" do povo ucraniano diante de um ataque não provocado da Rússia.

Durante a visita de Starmer à Casa Branca, ele apresentou a Trump um convite por escrito do rei para uma visita de Estado, o que tornaria o presidente dos EUA o primeiro líder político eleito nos tempos modernos a ser recebido em duas visitas de Estado por um monarca britânico.

(Reportagem de Sachin Ravikumar, Pavel Polituk e Ronald Popeski; edição de David Evans, Kate Holton e Timothy Heritage)