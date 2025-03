Zelenskiy, da Ucrânia, está na Grã-Bretanha para se reunir com o primeiro-ministro Starmer e o rei Charles

Por Sachin Ravikumar

LONDRES (Reuters) - Volodymyr Zelenskiy se encontra com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer no sábado e visitará o rei Charles no domingo, em uma demonstração de apoio ao líder ucraniano que foi repreendido publicamente por Donald Trump diante da mídia mundial na Casa Branca.

Zelenskiy voou dos Estados Unidos para a Grã-Bretanha na manhã de sábado, para participar de uma cúpula mais ampla de líderes europeus no domingo, em que será discutido um plano de paz para a Ucrânia.

Em uma reunião extraordinária no Salão Oval na sexta-feira, Trump ameaçou retirar o apoio à Ucrânia três anos depois que a Rússia invadiu seu vizinho menor, e depois que Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron tiveram reuniões aparentemente bem-sucedidas com Trump para persuadi-lo a continuar apoiando Kiev.

Os líderes europeus emitiram mensagens de apoio a Zelenskiy e à Ucrânia logo após a reunião, destacando uma grande divisão entre os tradicionais aliados, Estados Unidos e Europa, sobre a guerra, desde que Trump voltou ao cargo.

Starmer conversou com Trump e Zelenskiy na sexta-feira e expressou seu "apoio inabalável" à Ucrânia.

Zelenskiy deveria encontrará com Starmer em seu escritório em Downing Street neste sábado. Um porta-voz da presidência ucraniana disse que ele também se encontraria com o rei Charles no domingo.

O jornal britânico Sun disse que a reunião seria realizada na propriedade do monarca em Sandringham, no leste da Inglaterra.

A Grã-Bretanha tem apoiado a Ucrânia e Charles já expressou seu apoio a Zelenskiy, falando sobre a "determinação e força" do povo ucraniano diante de um ataque não provocado da Rússia.

Durante a visita de Starmer à Casa Branca, ele apresentou a Trump um convite por escrito do rei para uma visita de Estado, o que tornaria o presidente dos EUA o primeiro líder político eleito nos tempos modernos a ser recebido em duas visitas de Estado por um monarca britânico.

