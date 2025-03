Ucranianos sofrem com a crise nos laços com os EUA após o confronto Trump-Zelenskiy

Por Dan Peleschuk e Yurii Kovalenko

KYIV (Reuters) - Os ucranianos enfrentaram uma nova e assustadora realidade no sábado, após o confronto na Casa Branca entre o presidente Volodymyr Zelenskiy e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que levou os laços entre Kiev e seu principal apoiador militar ao pior nível desde o início da guerra.

O confronto de sexta-feira se deu por causa das diferentes visões de como acabar com a invasão russa de três anos, com Zelenskiy buscando fortes garantias de segurança de um governo Trump que abraçou a diplomacia com a Rússia de Vladimir Putin.

Os ucranianos, muitos deles endurecidos por três anos de guerra, apoiaram Zelenskiy em desafio, mas se preocuparam com o futuro do apoio dos EUA ao esforço de guerra de Kiev.

"Os americanos não conhecem a situação real, o que está acontecendo aqui", disse Ella Kazantseva, 54 anos, em frente a um mar de bandeiras no centro de Kiev, em homenagem aos mortos de guerra da Ucrânia.

"Eles não entendem. Tudo é lindo para eles."

Kazantseva é do leste da Ucrânia, onde os combates têm sido ferozes. Ela falava pouco depois da força aérea ter dito que havia destruído mais de 100 drones lançados pela Rússia em toda a Ucrânia no último ataque russo.

Na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, onde um hospital foi danificado durante a noite e sete pessoas ficaram feridas, um morador local que se identificou como Ivan comparou o comportamento de Trump ao do personagem principal do filme de gângster "O Poderoso Chefão", de 1972.

"Beije o anel. Se não o fizer, saia", disse ele, envolto em uma jaqueta bege.

ACORDO SOBRE MINERAIS NÃO ASSINADO

Após a discussão em Washington, um acordo entre a Ucrânia e os EUA para desenvolver conjuntamente os recursos naturais da Ucrânia - considerados importantes para os esforços de paz - não foi assinado e ficou no limbo.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que a viagem de Zelenskiy aos EUA foi um fracasso diplomático e mostrou que o líder ucraniano queria que a guerra continuasse.

Liudmyla Stetsevych, 47 anos, moradora de Kiev, disse que temia que seu país estivesse sendo pressionado por potências maiores.

"Trump e Putin estão dividindo o mundo - isso é o que eu diria. Não sei o que acontecerá com isso", disse ela.

Stetsevych e outros entrevistados pela Reuters expressaram esperança de que os aliados da Ucrânia na Europa aumentariam o apoio político e militar se os EUA reduzissem seu próprio apoio.

Os líderes europeus saíram em defesa de Zelenskiy após a discussão de sexta-feira.

"Uma nova era de maldade começou", disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, no sábado, pedindo que a Alemanha libere mais 3 bilhões de euros (US$ 3,1 bilhões) em ajuda para a Ucrânia.

O legislador ucraniano Andrii Osadchuk disse que o tom de Trump e do vice-presidente JD Vance estava de acordo com a retórica anterior, e que os outros parceiros ocidentais de Kiev precisavam fazer mais.

"Não apenas muito, mas provavelmente tudo dependerá da Europa - tanto para si mesma quanto para a Ucrânia", disse Osadchuk.

O ex-presidente Petro Poroshenko, principal rival político interno de Zelenskiy, disse que não era o momento de criticar Zelenskiy, mas que esperava que o presidente tivesse um "Plano B".

ZELENSKIY SE REUNIRÁ COM STARMER

Zelenskiy se reunirá com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer no sábado, informou o gabinete de Starmer, e uma cúpula mais ampla de líderes europeus será realizada em Londres no domingo para discutir um apoio de segurança para qualquer acordo de paz entre Moscou e Kiev.

Os líderes da UE também devem se reunir no final da próxima semana para discutir um aumento nos gastos com defesa.

A agência de notícias ucraniana European Pravda disse que a discussão de Zelenskiy com os líderes norte-americanos, embora potencialmente prejudicial, enviou um poderoso sinal de como a Ucrânia leva a sério sua soberania.

"Independentemente de onde a história nos leve, o mundo - incluindo Donald Trump - está convencido de que essas questões realmente importam para a Ucrânia", disse em uma coluna.

O analista político Yevhen Hlibovytsky, diretor do Frontier Institute em Kiev, apontou para "falsas previsões" anteriores de observadores externos sobre a capacidade da Ucrânia de continuar com o apoio limitado do Ocidente.

"Isso significa que a Ucrânia terá um desempenho superior no futuro? Não necessariamente", disse ele. "Mas, como regra geral, eu diria que a Ucrânia geralmente é mais resistente do que parece do lado de fora."

(Reportagem adicional de Taras Garanich, Tom Sims e Stringer em Kharkiv; Redação de Dan Peleschuk, Edição de William Maclean e Timothy Heritage)