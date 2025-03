Turquia repetirá em Londres oferta para sediar negociações de paz entre Ucrânia e Rússia, diz fonte

ANCARA (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Turquia vai reiterar no domingo, em encontro entre líderes europeus em Londres, que a oferta de Ancara para sediar negociações de paz entre Ucrânia e Rússia ainda está de pé, disse neste sábado uma fonte diplomática turca.

A Turquia, que é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), sediou as negociações iniciais entre os dois lados meses após a invasão russa à Ucrânia, em 2022, ajudando a garantir um acordo para a passagem segura das exportações de grãos pelo Mar Negro. O país disse que quaisquer negociações de paz futuras devem incluir ambos os lados.

Embora peça um cessar-fogo desde 2024, Ancara acolheu a ideia dos EUA para o fim da guerra, que foi arruinada por uma acalorada discussão pública entre os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos, em Washington, na sexta-feira.

No domingo, o ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, informará os líderes europeus sobre os esforços da Turquia para encontrar uma "paz justa e duradoura" como conclusão da guerra, disse a fonte. Ele também lembrará o compromisso de Ancara com a integridade territorial e a soberania da Ucrânia.

Espera-se que Fidan "destaque que a Turquia, que sediou negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia em março de 2022, está pronta para assumir esse papel no próximo período", e enfatize que todas as partes devem se concentrar conjuntamente na segurança e estabilidade regionais duradouras, bem como na prosperidade econômica, acrescentou a fonte.

Tendo litoral no Mar Negro, assim como a Ucrânia e a Rússia, a Turquia mantém bons laços com ambos os lados desde o início da guerra. Ela forneceu apoio militar a Kiev, mas se recusa a participar das sanções ocidentais contra Moscou.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, visitou a Turquia no mês passado, no mesmo dia em que representantes dos EUA e da Rússia se encontraram para conversas em Riad, com o objetivo de encerrar a guerra. Os ucranianos, contudo, não foram convidados.

Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, também teve reuniões em Ancara. A fonte disse que Fidan e Lavrov debateram por telefone, neste sábado, os últimos acontecimentos. Foi o terceiro contato entre eles nas últimas duas semanas.

Na quinta-feira, delegações dos Estados Unidos e da Rússia se encontraram em Istambul para conversas visando abordar questões bilaterais relacionadas às operações de suas respectivas embaixadas.

Zelenskiy disse na semana passada que via a Turquia como uma importante garantidora de segurança para a Ucrânia.

(Reportagem de Tuvan Gumrukcu, Edição de William Maclean e Daren Butler)