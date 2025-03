Stefanos Tsitsipas é campeão do ATP 500 de Dubai

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, número 11 do mundo, venceu neste sábado (1º) o canadense Felix Auger-Aliassime (N.21) e se sagrou campeão do ATP 500 de Dubai.

Tsitsipas fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e 28 minutos.

Auger-Aliassime, um dos tenistas em melhor forma em 2025, fez jogo duro na final, mas cometeu erros nos momentos decisivos de cada set e acabou sem seu terceiro troféu na temporada, depois de vencer os ATP 250 de Adelaide e de Montpellier.

Este é o 12º título na carreira de Tsitsipas, que já foi número 3 do mundo, e o primeiro desde abril do ano passado, quando foi campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, torneio que já venceu três vezes (2021, 2022 e 2024).

Com a vitória em Dubai, do grego de 26 anos voltará ao Top 10 do ranking da ATP na próxima segunda-feira. Ele não aparecia na lista dos dez melhores tenistas do mundo desde maio de 2024.

O título deste sábado chega depois de um início de temporada difícil para Tsitsipas, marcado especialmente pela eliminação na primeira rodada do Aberto da Austrália, onde foi finalista em 2023.

Na semana passada, no ATP 500 de Doha, ele caiu na estreia ao ser derrotado pelo jovem sérvio Hamad Medjedovic.

Durante esta semana em Dubai, Tsitsipas não enfrentou nenhum cabeça de chave até chegar à final, mas teve que eliminar adversários complicados como o russo Karen Khachanov (N.24), na segunda rodada, e o italiano Matteo Berrettini (N.30º, ex-número 6 do mundo), nas quartas de final.

