Smart Dog: cão promete ajudar a achar desaparecidos e foragidos no Carnaval

Do UOL, em São Paulo

Quem esteve ou for a um dos megablocos em São Paulo tem grande chance de se deparar com o cão-robô da Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

Cão-robô (ou Smart Dog) é parte do Smart Sampa, o programa de monitoramento da prefeitura. Ele, especificamente, trabalha com os sistemas de câmeras e drones para fornecer segurança durante o Carnaval.

Ideia de ter o robô circulando pelo público é auxiliar na busca de pessoas foragidas ou desaparecidas. Ele atua na transmissão de imagens em tempo real para a central do Smart Sampa.

Robôzinho é controlado por controle remoto e consegue ficar até 300 metros longe do controle. Geralmente, junto a ele ficam pelo menos três agentes da GCM nas suas imediações.

Ele será usado no monitoramento de fluxo de pessoas em locais de grande movimentação, como rua da Consolação, Praça da República, rua Henrique Schaumann, Parque do Ibirapuera e Sambódromo do Anhembi, durante este Carnaval.

O Smart Dog é uma prova de conceito. A prefeitura tem realizado testes com ele, e há planos de adquirir mais cinco unidades para auxiliar em eventos de grande porte.

Modelo que está sendo usado no Carnaval já participou de outros eventos da cidade. Ele já esteve presente na avenida Paulista, durante a virada do ano, na Fórmula 1 e no evento da NFL.

Recentemente, a Defensoria pediu para que prefeitura não usasse monitoramento por reconhecimento facial durante o Carnaval. Órgão dizia que uso de câmeras é uma medida "discriminatória" em manifestações pacíficas. Eventuais buscas de pessoas só deveriam ser feitas se houve riscos reais.

Prefeito Ricardo Nunes criticou a solicitação e que pedido da Defensoria poderia impedir a identificação de foragidos da Justiça.