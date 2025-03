Rodízio suspenso, Zona Azul liberada: veja o que muda em SP para o Carnaval

A cidade de São Paulo faz uma megaoperação para ajustar seu trânsito ao período do Carnaval, quando a Prefeitura aposta que 16 milhões de pessoas irão às ruas — incluindo 1,5 milhão de turistas.

Para dar conta dessa multidão, dos 601 blocos de ruas e da rotina da metrópole, haverá um esquema especial com 2.000 agentes de trânsito, envolvidos no fechamento de ruas, alterações no transporte público e uso regras temporárias para circulação e estacionamento.

A principal delas é a suspensão do rodízio veicular, que ainda vale nessa sexta-feira (28) mas só retorna na quinta-feira (6). Dessa forma, os carros com placa terminando entre os números 1 e 6 não sofrerão restrições de rodagem ao longo da próxima semana.

Isso não vale, porém, aos caminhões, já que tanto o rodízio de veículos pesados quanto a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) continuam vigorando normalmente.

Zona Azul

No caso dos estacionamentos, a Prefeitura informa que sistema Zona Azul estará liberado durante terça-feira (4). Ao longo desse dia, só será obrigatório o uso do Cartão Digital onde houver placas indicando regras específicas para este local nos feriados.

Também é só na terça-feira que as faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas para a circulação de veículos e motos. A Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) estará liberada nos dias 3 e 4.

Transporte público

Para os blocos em geral, a logística será otimizada para o transporte público, mais recomendado em grandes aglomerações. Durante o feriado, 1.300 linhas de ônibus estarão funcionando, com 150 linhas operando durante a madrugada.

Nas 24h de domingo, os ônibus circularão gratuitamente, bastando ao folião embarcar na linha. Para quem assistirá aos desfiles no Sambódromo, a CET preparou duas linhas especiais: de sexta a domingo, das 17h às 9h, a linha 179A-10 sairá da estação Tietê do metrô e a 879A-10 sairá da estação Barra Funda. Ambas com destino ao portão 1 do Anhembi em uma viagem que custa R$ 5 e pode ser paga com dinheiro ou Bilhete Único.

A imensa quantidade de alterações tornou mais fácil inverter os avisos: quem recorrer aos ônibus deve checar as alterações nas linhas e pontos no site da SPTrans. Lá, é possível buscar horários e rotas atualizadas, além de consultar, em tempo real, os pontos de ônibus que estarão funcionando.

Estradas lotadas

A tendência é de que as rodovias paulistas fiquem ainda mais movimentadas do que no ano passado, quando mais de 3 milhões de carros partiram da capital, rumo ao litoral ou interior.

Só nas estradas que levam ao Rio de Janeiro, a CCR prevê mais de 1 milhão de veículos. Desses, são estimados 780 mil na Via Dutra (BR-116), cuja concessionária destaca os horários de pico, que devem ser evitados:

Horários de pico da Via Dutra (BR-116)

Saída de SP: sexta-feira (28/fev) das 13h às 19h e no sábado (1º/março) das 6h às 16h.

Chegada a SP: terça-feira (4/mar) das 11h às 18h.

Para quem busca o litoral paulista, a Ecovias divulgou o cronograma de uso do sistema Anchieta-Imigrantes. Ao longo do feriado, ambas as estradas intercalarão os sentidos do tráfego, conforme a chegada e retorno dos turistas no litoral.

A concessionária, entretanto, deixa claro que a programação pode sofrer ajustes emergenciais. Por isso, recomenda-se consultar as condições do sistema logo antes de se iniciar a viagem.