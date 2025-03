Saiba como brincar o carnaval de forma sustentável

Luciana ressaltou que a escolha de levar uma garrafinha ou um copo para a folia pode evitar impacto negativo na hora de se hidratar. Assim, segundo ela, menos garrafas pet e latas de alumínio deixam de ser jogadas nas ruas. "O que a gente tem pensado com consciência e tentado fazer, é evitar produzir mais um lixo."

Luciana lembra importância de o folião levar uma bolsa ou sacola para recolher o resíduo e garantir que o material vá para o lugar certo. "Isso acontece no cotidiano da gente", disse. Ela aconselhou ainda a pessoa evitar adquirir vários produtos poluentes. "Quem sabe eu compro só uma garrafa de água e uso as bicas de água para manter a minha hidratação? Depois eu levo para casa e faço descarte," completou.

Exemplo

Em Brasília, por exemplo, o grupo performático Patubatê faz a festa de milhares de pessoas há 25 anos, tendo o cuidado de não fazer do carnaval um problema para o planeta. Com bloquinho, shows, oficinas de música e construção de instrumentos, a folia é garantida com a ideia de não gerar resíduos.

"A gente toca em tambores feitos de tonéis, latas, barras, panelas. Então, tudo que emite um som, a gente recicla para fazer música", explica o músico e fundador do grupo, Fred Magalhães.

Quando surgiu a ideia do grupo, Fred lembra que a primeira preocupação foi a sustentabilidade econômica para levar a música ao maior número de pessoas. "Muita gente gostava muito de ver a gente tocar e também queria tocar. E com uma panela, um balde, uma coisa que eu tenha em casa fica mais fácil", diz.

Quanto mais a festa ganhava as ruas, maior foi a preocupação dos integrantes com os resíduos que a folia gerava, lembra Fred. "A gente pensou: temos que reciclar os resíduos sólidos, as coisas que a gente joga fora, porque o nosso lixo não vai para a Lua, nem vai para a Marte. Então a gente tem que dar um outro destino, porque, senão, daqui a pouco a gente está nadando em lixo", afirmou.

Logo, as oficinas também passaram a ensinar como usar garrafas pet, latinhas e outros resíduos na confecção dos instrumentos. E, a cada show ou desfile de bloco, o trabalho passou a ser também de conscientizar os foliões a recolherem seus resíduos para transformá-los em algo criativo e musical.

"Já fomos para 20 países e em mais de 400 cidades do Brasil. Sempre levando essas oficinas e essa consciência de que a gente tem que reaproveitar nosso material. E, hoje em dia, nós temos uma outra coisa que é, além de reciclar o material, pensarmos também em reciclar as relações com o próximo", salientou.

Segundo Fred, a ideia também é levar as pessoas a uma reflexão sobre a importância de manter relações humanas que se sustentem ao longo do tempo. "Porque não adianta só jogar o lixo fora da forma correta se, ao mesmo tempo, eu tenho atitudes no meio da rua de agredir as pessoas, de não dar bom dia a quem trabalha comigo, ao vizinho do meu prédio, às pessoas que estão sempre comigo", frisou.

Com as iniciativas, o grupo Patubatê espera difundir cada vez mais um carnaval verdadeiramente sustentável, baseado em atitudes que sejam duradouras nos três aspectos da sustentabilidade: econômico, ambiental e social. "Obviamente que a gente não tem total controle porque no carnaval é muita gente, mas sempre estamos falando e na hora da oficina também. Falamos muito sobre isso com as crianças, a gente demonstra isso através de brincadeiras e dinâmicas", completou.

Neste carnaval de 2025, a folia do grupo Patubatê, em Brasília, começa neste sábado (1º) das 13h às 16h, em frente ao Minas Brasília Tênis Clube. "A gente vai fazer oficina, cortejo, bloquinho e bloco do Patubatê", informou Fred